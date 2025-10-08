NY株式7日（NY時間14:09）（日本時間03:09）
ダウ平均　　　46499.38（-195.59　-0.42%）
ナスダック　　　22773.98（-167.69　-0.73%）
CME日経平均先物　48030（大証終比：+90　+0.19%）

欧州株式7日終値
英FT100　 9483.58（+4.44　+0.05%）
独DAX　 24385.78（+7.49　+0.03%）
仏CAC40　 7974.85（+3.07　+0.04%）

米国債利回り
2年債　 　3.566（-0.023）
10年債　 　4.119（-0.033）
30年債　 　4.717（-0.030）
期待インフレ率　 　2.351（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.709（-0.010）
英　国　　4.719（-0.017）
カナダ　　3.181（-0.032）
豪　州　　4.388（+0.054）
日　本　　1.678（-0.004）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.60（-0.09　-0.15%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4004.10（+27.80　+0.70%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121163.50（-4097.31　-3.27%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1836万4752（-621029　-3.27%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ