ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１９５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間14:09）（日本時間03:09）
ダウ平均 46499.38（-195.59 -0.42%）
ナスダック 22773.98（-167.69 -0.73%）
CME日経平均先物 48030（大証終比：+90 +0.19%）
欧州株式7日終値
英FT100 9483.58（+4.44 +0.05%）
独DAX 24385.78（+7.49 +0.03%）
仏CAC40 7974.85（+3.07 +0.04%）
米国債利回り
2年債 3.566（-0.023）
10年債 4.119（-0.033）
30年債 4.717（-0.030）
期待インフレ率 2.351（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.709（-0.010）
英 国 4.719（-0.017）
カナダ 3.181（-0.032）
豪 州 4.388（+0.054）
日 本 1.678（-0.004）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.60（-0.09 -0.15%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4004.10（+27.80 +0.70%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121163.50（-4097.31 -3.27%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1836万4752（-621029 -3.27%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46499.38（-195.59 -0.42%）
ナスダック 22773.98（-167.69 -0.73%）
CME日経平均先物 48030（大証終比：+90 +0.19%）
欧州株式7日終値
英FT100 9483.58（+4.44 +0.05%）
独DAX 24385.78（+7.49 +0.03%）
仏CAC40 7974.85（+3.07 +0.04%）
米国債利回り
2年債 3.566（-0.023）
10年債 4.119（-0.033）
30年債 4.717（-0.030）
期待インフレ率 2.351（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.709（-0.010）
英 国 4.719（-0.017）
カナダ 3.181（-0.032）
豪 州 4.388（+0.054）
日 本 1.678（-0.004）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.60（-0.09 -0.15%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4004.10（+27.80 +0.70%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121163.50（-4097.31 -3.27%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1836万4752（-621029 -3.27%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ