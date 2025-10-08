　きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って下げ渋っているものの、一時１．３３ドル台まで下落するなど上値の重い展開が続いている。下押す展開まではまだ見られていないものの、２１日線と１００日線の下での推移が続いている状況。一方、ポンドは対ユーロや円では上昇している。ポンドにポジティブな材料が出たというよりも、円とユーロが下落しているといった印象。本日のポンド円は２０３円台まで上げ幅を拡大しており、昨年７月以来の高値水準を更新している。

　英国側の支援材料が乏しいため、現在のポンドの上昇は持続しにくいとの指摘も出ている。英経済指標は最近弱含みを示しており、先週発表の９月英サービス業ＰＭＩは速報値から下方修正され、英中銀の意思決定者パネル調査でも２０２０年以来で最も弱い雇用意欲が確認されている。

GBP/USD　1.3447　GBP/JPY　203.68　EUR/GBP　0.8682

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美