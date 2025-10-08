ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１１１ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間13:14）（日本時間02:14）
ダウ平均 46583.08（-111.89 -0.24%）
ナスダック 22787.70（-153.97 -0.67%）
CME日経平均先物 48055（大証終比：+115 +0.24%）
欧州株式7日終値
英FT100 9483.58（+4.44 +0.05%）
独DAX 24385.78（+7.49 +0.03%）
仏CAC40 7974.85（+3.07 +0.04%）
米国債利回り
2年債 3.564（-0.025）
10年債 4.113（-0.039）
30年債 4.711（-0.036）
期待インフレ率 2.346（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.709（-0.010）
英 国 4.719（-0.017）
カナダ 3.178（-0.035）
豪 州 4.388（+0.054）
日 本 1.678（-0.004）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.47（-0.22 -0.36%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4002.60（+26.30 +0.66%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121565.44（-3695.37 -2.95%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1840万0145（-559331 -2.95%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
