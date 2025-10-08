NY株式7日（NY時間13:14）（日本時間02:14）
ダウ平均　　　46583.08（-111.89　-0.24%）
ナスダック　　　22787.70（-153.97　-0.67%）
CME日経平均先物　48055（大証終比：+115　+0.24%）

欧州株式7日終値
英FT100　 9483.58（+4.44　+0.05%）
独DAX　 24385.78（+7.49　+0.03%）
仏CAC40　 7974.85（+3.07　+0.04%）

米国債利回り
2年債　 　3.564（-0.025）
10年債　 　4.113（-0.039）
30年債　 　4.711（-0.036）
期待インフレ率　 　2.346（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.709（-0.010）
英　国　　4.719（-0.017）
カナダ　　3.178（-0.035）
豪　州　　4.388（+0.054）
日　本　　1.678（-0.004）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.47（-0.22　-0.36%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4002.60（+26.30　+0.66%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121565.44（-3695.37　-2.95%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1840万0145（-559331　-2.95%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ