ブリトニー・スピアーズ「階段から落ちた」膝の負傷を告白
ブリトニー・スピアーズが、階段から転倒して膝を負傷したという。
元夫ケヴィン・フェダーラインとの間に息子プレストン（19歳）とジェイデン（18歳）を持つブリトニーは、投稿した動画の中で、ロビン・シックの2006年のヒット曲「ロスト・ウィズアウト・ユー」に合わせてポーズを取りながら踊っているが、右足と両手に包帯が巻かれていることからファンの間で心配の声が上がっている。
「息子たちはマウイに戻った」「これは私の自己表現であり、祈りの形」と語り、「心配や同情を求めているわけではない。ただ良い女性になりたいだけ。私には素晴らしいサポートがある、素晴らしい一日を！」と心境を綴った。
さらに、「友人の家で階段から落ちたの。ひどかった」「膝がときどき外れるの。折れてるかは分からないけど、今ははまってる！神様ありがとう」とユーモアを交えながら説明している。
