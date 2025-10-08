「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ３−４ドジャース」（６日、フィラデルフィア）

ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第２戦が行われ、ドジャースは敵地でのフィリーズ戦に４−３で勝って２連勝とし、２年連続のリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。佐々木朗希投手（２３）が九回２死一、三塁で登板し、２試合連続のセーブを挙げた。大谷翔平投手（３１）は七回に４点目となる適時打を放った。カブスはブルワーズ戦に３−７で敗れ、２連敗で後がなくなった。鈴木誠也外野手（３１）が一回に３ランを放ったが、先発の今永昇太投手（３２）が２回２／３を５安打４失点と打たれ、敗戦投手となった。

救世主。サヨナラ負けの危機にひんしたチームの命運を託された。１点差に詰め寄られた九回裏、２死一、三塁の場面。５番手で起用された佐々木は腹を決めて敵地のマウンドに立った。

「打たれたらしょうがないかなっていうか、割り切って。自滅せずにストライクゾーンに投げる。それだけ」

迎えた打者は首位打者２度のターナー。「データは正直、そこまで（頭に）入ってなかった。自分のいい球で勝負することだけを考えました」。初球、スプリットは内角ボールになった後、１５９・８キロの内角直球でバットを押し込む。力のない二ゴロに打ち取り、仲間たちと勝ちどきを上げた。

真っ赤に染まった観客席。熱狂的なファンで知られる敵地で４日に続き、２登板連続でセーブを挙げた。仲間たちとハイタッチやハグを交わし、笑顔を見せた。

右肩痛のため、５月から約４カ月の離脱。９月２４日の戦列復帰に合わせ、リリーフへ配置転換された。この日が救援５登板目。堂々としたマウンドさばきにフリーマンは「もっとも重圧のかかる場面に放り込まれても冷静でいられることがすごい。自信に満ちあふれている」と、２３歳の強心臓ぶりに舌を巻いた。

強豪球団から２連勝。地区シリーズ突破に王手をかけた。「僕ができることは試合を締めるか、次の投手につなぐこと。しっかりいい準備をしてマウンドに行くことだけを考えています」。３度目のシャンパンファイトにあと１勝。目を見張るスピードで守護神・佐々木が成長している。