山下美月、加藤シゲアキに「私の好きなものマネしないで！」スンスンめぐりクレーム
女優の山下美月（26歳）が、10月7日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。連続ドラマ「新東京水上警察」で共演するNEWS・加藤シゲアキ（38歳）に「私の好きなものマネしないで！」とクレームをつけた。
山下はこの日、連続ドラマ「新東京水上警察」（10月7日スタート）の宣伝を兼ねて、佐藤隆太、加藤シゲアキと共にゲスト出演。山下から加藤に「私の好きなものマネしないで！」という、強めのクレームが番組側に届いたという。
山下は「これは私が、パペットスンスンというキャラクターが大好きで。大人気なんですけど、私は（めざましテレビでの放映が）始まる2年ぐらい前から実は好きで。結構前から好きだったんですけど」と、スンスンについて語り始める。
そして「ドラマの撮影の合間に、フジテレビにあるポップアップショップにお邪魔させていただいて。それで現場にスンスンのぬいぐるみを持って行ったんですよ。それで、いろんなキャストさんとか、スタッフさんに見せてたら、シゲアキさんが『それかわいいじゃん』って言ってくれて。『スンスン、いいね』みたいな感じになって。『ぜひ好きになってくださいよ』みたいな感じでしゃべってたら、なんか『ポップアップショップ行ってみようかな？』っていう話をし始めて。『いいじゃないですか』って言ったら、本当に行かれてて。結構グッズ、たくさん買われてたんですよ」と、加藤がスンスンのことを相当気に入っていたという。
そんな加藤を見て、山下は「好きになってくださったんだ」と思ったが、「でもさすがに、私、インスタグラムに結構グッズを載せたので、なんか、『SNSとかにはちょっと載せないでいただけますか？』って。スーパーアイドル…ちょっと気を遣って。って思ったその翌々日くらいに、マネージャーさんが『加藤さんがスンスンを…Xに載せています！』。『えっ！？』って、よく見たらなんか2万いいね！とかついて（バズって）て、『ええ！？』みたいな感じになって。やりやがったな…って」と話し、スタジオは爆笑。
しかも加藤はSNSには載せないと言っていたことに加え、山下が買ったスンスンTシャツと同じものを加藤が買っており、先に加藤がSNSに載せていたことから「私があとから載せるみたいになっちゃうから、載せられなくなっちゃって」と、“投稿できなかったスンスンTシャツ着用写真”を披露した。
では、なぜ加藤はSNSにスンスングッズの写真を載せたのか。この点について、加藤は「かわいくて（笑）」とピュアな目で言い切り、「SNSを止められた記憶がないんですよ。もうスンスンのことしか考えてなかった」と語る。
また、この日は番宣の電波ジャックでフジテレビに滞在していたため、「ちなみに、僕、きょう電波ジャックで間あったんで、（ポップアップショップに）行ってきました。きょうもTシャツとサウナハット買ってきました！」とキラキラとした目で語った。
