フライパンで鮭が「ふっくら」焼ける！9月に最も読まれた「朝ごはん」の記事は？【月間ランキングTOP5】

フライパンで鮭がふっくら！「朝ごはん」の人気記事は？

クックパッドニュースでは「朝ごはん」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年9月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！フライパンで鮭がふっくら焼ける方法や、忙しい朝でもレンチンで作れるパンのレシピが注目されていました。

耐熱容器で材料を混ぜて、そのままレンチンして作れる「チーズ蒸しパン」のレシピをご紹介。調理と盛り付けがひとつの器でできるから、準備も片付けも簡単です。クリームチーズのリッチな風味を朝から楽しめて、1日が明るくスタートできそう！



第4位：材料4つで「もちもちポンデケージョ」風パン

ジャガイモ・薄力粉・片栗粉・粉チーズの4素材だけでつくれる「ポンデケージョ風もちもちパン」が朝におすすめ。手に取りやすいサイズで、冷めても食感が落ちにくいのが特長。おやつにも朝食にも使えて、アレンジでごまやウインナーを加えても楽しめますよ。



第3位：レンチンで朝ごはんがすぐ完成

朝ごはんにぴったりの蒸しパンレシピをご紹介。材料をビニール袋で混ぜて生地を作るから、ボウルやおたまなどの洗い物が出ず、加熱は電子レンジでとっても簡単。加熱中はほったらかしにできるので、忙しい朝に助かるレシピです。



第2位：ふわふわ食感の秘密は“配合”にあり！

ホットケーキミックスで作るパンケーキがもっとおいしくなるコツをご紹介。ミックス粉と牛乳との配合を変えるだけで、とろけるパンケーキが作れます。実際に試した人からも「子どもが大喜び」「メレンゲいらずでふわしゅわ食感」と好評！朝食やおやつにぴったりです。



第1位：酒も油も不要！鮭をふっくら焼くコツ

2025年9月の「朝ごはん」記事ランキング1位は、グリルも油も使わず、フライパンで手軽に鮭をしっとり・ふっくらと焼き上げるコツでした。この方法ならフライパンが汚れないから、後片付けがとても簡単！実際に試した人からも大人気のレシピです。







