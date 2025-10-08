　8日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比変わらずの4万7940円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万7950.88円に対しては10.88円安。出来高は1万1536枚となっている。

　TOPIX先物期近は3239ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.09ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 47940　　　　　　+0　　　 11536
日経225mini 　　　　　　 47945　　　　　　+5　　　167647
TOPIX先物 　　　　　　　　3239　　　　　 +10　　　 14738
JPX日経400先物　　　　　 29220　　　　　+110　　　　1087
グロース指数先物　　　　　 744　　　　　　+0　　　　 590
東証REIT指数先物　　売買不成立

