日経225先物：8日2時＝変わらず、4万7940円
8日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比変わらずの4万7940円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万7950.88円に対しては10.88円安。出来高は1万1536枚となっている。
TOPIX先物期近は3239ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.09ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 47940 +0 11536
日経225mini 47945 +5 167647
TOPIX先物 3239 +10 14738
JPX日経400先物 29220 +110 1087
グロース指数先物 744 +0 590
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
