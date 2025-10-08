ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１９２ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均 46502.92（-192.05 -0.41%）
ナスダック 22789.32（-152.35 -0.66%）
CME日経平均先物 47940（大証終比：0 0.00%）
欧州株式7日GMT16:04
英FT100 9483.58（+4.44 +0.05%）
独DAX 24385.78（+7.49 +0.03%）
仏CAC40 7974.85（+3.07 +0.04%）
米国債利回り
2年債 3.576（-0.012）
10年債 4.125（-0.027）
30年債 4.724（-0.024）
期待インフレ率 2.348（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.709（-0.010）
英 国 4.719（-0.017）
カナダ 3.188（-0.025）
豪 州 4.388（+0.054）
日 本 1.678（-0.004）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.57（-0.12 -0.19%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3990.00（+13.70 +0.34%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121865.56（-3395.25 -2.71%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1842万1198（-513226 -2.71%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
