NY株式7日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均　　　46502.92（-192.05　-0.41%）
ナスダック　　　22789.32（-152.35　-0.66%）
CME日経平均先物　47940（大証終比：0　0.00%）

欧州株式7日GMT16:04
英FT100　 9483.58（+4.44　+0.05%）
独DAX　 24385.78（+7.49　+0.03%）
仏CAC40　 7974.85（+3.07　+0.04%）

米国債利回り
2年債　 　3.576（-0.012）
10年債　 　4.125（-0.027）
30年債　 　4.724（-0.024）
期待インフレ率　 　2.348（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.709（-0.010）
英　国　　4.719（-0.017）
カナダ　　3.188（-0.025）
豪　州　　4.388（+0.054）
日　本　　1.678（-0.004）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.57（-0.12　-0.19%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3990.00（+13.70　+0.34%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121865.56（-3395.25　-2.71%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1842万1198（-513226　-2.71%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ