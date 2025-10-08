◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ドジャース4―3フィリーズ （2025年10月6日 フィラデルフィア）

ジョーカーがドジャースを救った。フィリーズとの第2戦、9回に2点を返され1点差に迫られ、なお2死一、三塁という絶体絶命のピンチに佐々木朗希投手（23）が登板。今季首位打者のトレー・ターナー内野手（32）を2球で二ゴロに仕留め、2試合連続のセーブを挙げた。2連勝に導き、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出に王手。新守護神が救世主となり、2年連続世界一へ大きく加速した。

シン大魔神・佐々木が敵地のマウンドに仁王立ちした。4―3の9回2死一、三塁。前日にデーブ・ロバーツ監督が予告した「ここぞ」の場面で、最強の切り札を切った。

「前回より準備に時間があった。ストライクを取る準備はできていた」。打率・304でナ・リーグただ一人の3割打者として2度目の首位打者に輝いたターナーと対した。初球のスプリットはボールも、2球目の内角99・3マイル（約159・8キロ）直球で二ゴロに打ち取り、2連勝に導いた。「気持ちの準備はできていたし、いざ行くという時も打たれてもしょうがないかなというか。割り切って。自滅せずにゾーンでいって、それだけかなと思います」という言葉が頼もしく響いた。

これでポストシーズン（PS）で3試合連続で9回に登板し、全て無失点。クローザーとして任命はされていなくとも「朗希は呼ばれた時にしっかり準備できていた。実際に大きなアウトを取ってくれた」というロバーツ監督の言葉からもその信頼度は明らかだ。

試合前後の表情やしぐさからも余裕が感じられるようになった。会見では二塁手・エドマンが一塁にワンバウンド送球した場面について問われると、「一塁カバーに行くのを忘れていた。次からは行きたい」と答えて笑いを誘った。敵地ファンからは大ブーイングが注いだが「英語も分からないので、何言ってるか分からないですし。気にせず、日本でも似たような経験はあったので」と揺らぐところはなかった。

初めて回の途中からの救援も難なくクリアした。3点リードの9回頭から登板したトライネンは1死も奪えず3安打2失点。続いたベシアも1安打された。依然として不安定なブルペン事情もあって、今後は連投のマウンドも考慮されそうだ。「（ブルペンで）強度高めに投げてみたりとか感覚を試しながら、（連投も）いけそうだなっていうのはある」と自ら意欲も示した。

中1日挟み本拠で迎える8日（日本時間9日）の第3戦も抑えで締め、3戦連続セーブで地区シリーズ突破なるか。「頑張るだけです」とシンプルな言葉とともに前を向いた終盤の切り札。短期間で急成長を続け、ワールドシリーズ連覇を狙うスター軍団に不可欠な存在になった。（杉浦 大介通信員）

《連勝で突破率は88・9％》5回戦制のポストシーズンで、最初の2試合に連勝したチームは過去90度あり、80度シリーズを制しており突破率は88・9％。地区シリーズが現在の形式となってから、敵地で2連勝スタートしたチームは過去18度あり、16度が突破しており、こちらも突破率は88・9％だ。

《キャリア最初の2セーブがポストシーズンは史上初》米データサイト「オプタ・スタッツ」によるとセーブが公式記録となった69年以降で、キャリア最初の2セーブをともにポストシーズンで記録するのは佐々木が史上初めて。