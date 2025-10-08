◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ドジャース4―3フィリーズ （2025年10月6日 フィラデルフィア）

【辻発彦 視点】ドジャースのバントシフトには驚いた。無死一、二塁と無死二塁の場面で出すバントシフトのサイン、通称ブルドッグ。投手はストライクを投げてバントをやらせ、打ってきたらしようがないという割り切った采配だ。封殺ができる無死一、二塁で出すケースはあるが、タッチプレーとなる無死二塁ではサインはほとんど出ない。

一塁のフリーマンと三塁のマンシーが突っ込み、遊撃のベッツが三塁に入る。初球がボールになったことで両軍ベンチがどう動くかと注目したが、ドジャースのシフトはそのまま。ストットへのバント指示も変わらなかった。もし日本であれば、あそこまでのシフトを敷かれれば強攻策に変えるか、バントをやらせるのなら投手前に打球を殺したバントを徹底させる。だがストットは三塁手に捕らせるバントをした。マンシーがうまく処理し三塁に好送球。ギャンブルプレーが成立した。

西武黄金時代に何度かサインが出た記憶はあるが、落合中日のコーチ時代にはなかったし、西武監督のときに無死二塁でブルドッグのサインを出したことは一度もない。ドジャースベンチはよく決断したと思う。（スポニチ本紙評論家）