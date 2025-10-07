好きなら絶対やらない！男性が“恋愛対象外女性”にする決定的行動
「私って彼にとって恋愛対象なのかな？」――そんな疑問を抱いたときは、男性の“行動”に注目するのが一番の近道。そこで今回は、逆に男性が“好きなら絶対やらない行動”をピックアップ。もし当てはまっていたら、残念ながら恋愛対象外の可能性大です。
LINEを既読スルーして放置する
男性だって気になる女性からの連絡には、多少忙しくしていても返信しようとするもの。ところが、返信が数日以上途絶える、スタンプだけで流される…これは典型的な脈なしサインです。好きな女性には「どう思われるか」を気にするため、既読スルーはほぼしません。
デート中に他の女性を話題に出す
せっかく２人きりなのに「この前、同僚の〇〇さんがさ…」などと別の女性を持ち出すのは、あなたを恋愛対象として意識していない可能性大。特に「可愛い」「気が合う」などの褒め言葉を交えて他の女性のことを話題にするなら、意識が完全にその女性に向いている証拠です。
あなたのプライベートに一切踏み込まない
「休みの日は何してるの？」「どんな人がタイプ？」など、相手の内面を知りたがるのが“本命への興味”。一方で、仕事や天気など当たり障りのない話題ばかりでプライベートな部分を深掘りしてこないのは、あなたを恋愛対象として見ていない可能性が高いでしょう。質問の浅さは関心の薄さに直結します。
男性が見せる“脈なし行動”は、冷静に観察すれば案外わかりやすいもの。ショックかもしれませんが、あなたをちゃんと「特別視してくれる男性」に目を向けた方が、きっと幸せな未来につながりますよ。
