本命と遊びはここが違う！男性が「手放せない女」だけに抱く特別な魅力
男性にとって「本命」と「遊びの相手」には明確な境界線があるんです。遊びの関係は一時的でも、本命だけは「絶対に手放したくない」と思わせる存在。そこで今回は、“本命と遊びの違い”を決定づける３つのポイントを紹介します。
一緒にいて“心地よさ”がある
男性は遊びの相手は一時的なドキドキ感を求めるもの。一方で本命の女性には「一緒にいて落ち着く」「安心できる」という心地よさを求めます。無理に気を使わず、自然体で過ごせる時間があるからこそ、男性は「彼女だけは特別」と感じるのです。
自分の価値を高めてくれる
本命の女性は、男性をただ楽しませるだけでなく「もっと頑張ろう」と思わせる存在で“自分を高めてくれる刺激”があります。なので、尊敬できる部分がある、自分の夢や努力を応援してくれる女性に、自然と男性は「手放せない」と感じるようになるのです。
“唯一無二の特別感”を与えてくれる
男性は本命にだけ、「君だけに話せる」「君とだから行きたい」といった特別感を抱きます。遊び相手は代わりがきいても、本命には代わりがいないということ。そんな唯一無二の存在だからこそ、男性はその関係を守りたいと強く思うのです。
男性は女性の存在が心の深い部分に響くかどうかで“本命と遊び”を明確に分けようとするもの。なので、本命に選ばれたいなら、テクニックよりも自分らしい魅力を育てることを意識していきましょうね。
