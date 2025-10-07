遊びじゃない証拠。男性の「次はあそこ行こう！」は決定的な本命サイン
デートの帰り際に彼から「次はあそこ行こう！」と言われたことはありませんか？この一言、実は遊び相手には絶対出てこない“本命サイン”の１つです。そこで今回は、男性が「次は…」と口にする心理を紐解いていきます。
「もっと一緒にいたい」の気持ちがあふれている
次の予定を自然に提案するのは「もっと一緒にいたい」という本気度の表れ。その気持ちがなければ、このデートで満足して終わりにするはず。本命女性に対しては無意識に“次も会う前提”になってしまうのです。
次の約束をすることで安心感を与えたい
「次はここに行こう」というフレーズは、一緒に未来を描いている証拠でもあります。デートプランを共有することで、２人の関係に安心感を与えたいのでしょう。男性は本命女性に対して、関係を続けたい気持ちと同時に“信頼してほしい”という想いを示そうとするものです。
遊び相手には出ない決定的なサイン
遊びや軽い気持ちであれば「今この瞬間」を楽しむだけで十分。わざわざ次の予定を立てる必要はありません。だからこそ「次はあそこ行こう！」は脈なし相手には出ないセリフ。本命度の高さを裏づける行動なんです。
「次はあそこ行こう！」は、未来を一緒に過ごしたいという本命サイン。彼の言葉を聞き流さず、素直に受け止めることで、２人の関係はさらに深まっていきますよ。
