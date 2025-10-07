下心丸見えなんだけど…浮気しがちな男がよく使う「口説きテク」って？
男性から口説かれた時、女性は少なからず嬉しくなりますよね。
でもその男性のことを、信じてもよいのでしょうか？
これからご紹介する口説きテクは、浮気しがちな男性がよく使う巧妙な手口。
こうした口説き方をされたなら、少し警戒心を持った方がよいですよ。
｜お酒をどんどん勧めてくる
飲んでいる席で男性が口説いてくることもあるでしょう。
その時、口説きながらあなたにどんどんお酒を勧めてくる男性は、女性の理性を失わせようとしていると言えます。
そうした経験がこれまでに幾度とあった人は、飲みデートをする傾向にあります。
「お酒が入ってるからつい…」と心も体も許してしまいがちですが、他の女性にもしかねないため注意してください。
｜質問に質問で返してくる
まだ付き合っていない男性から口説かれた時、これからのことを考えて「彼女はいるの？」などと確認をする女性は多いでしょう。
その時、男性から「なんでそんなこと聞くの？」「いると思う？」など、あなたの質問に対して質問で返してくる男性は浮気しがちです。
これは、浮気しがちな男性がする「嘘をつかずに確信を持たせない」というテクニック。
嘘をつけば女性から責められる恐れがあること、そして信じ込ませれば女性は落とせることをしっかりと把握している男性です。
｜「一番」を多用する
浮気しがちな男性は、女性を信じ込ませるために何かと「一番」という言葉を多用する傾向にあります。
例えば「一番好きだよ」「一番大切にしたいと思ってる」といったように、甘いセリフに活用することが多いです。
でもその「一番」の前に、「今は」という意味も隠されていることがほとんど。
「今は一番好きだよ」であれば、意味合いが異なってきますよね。
浮気をして今を楽しみたい男性は、とにかくその瞬間に女性を落としたいと思うもの。
女性を手っ取り早く信じ込ませるために、何かと「一番」を使うのです。
｜女性の母性本能をくすぐる
男性から「お願い！君しか頼る人いないんだよ」と言われたら、思わず願いを聞き入れてしまうのではないでしょうか。
とくに母性本能が強い女性は、男性から頼られたりお願いされたりすると、断り切れないことが多いです。
そうした女性の特徴を活用し、「今日だけお願い！」「ちょっとだけお願い！」と口説く男性もいます。
そのような男性は浮気しがちでさまざまな女性を頼っているため、信じない方がよいでしょう。
浮気しがちな男性は、女性を落とすことに長けています。
要するに、女性の扱いが上手というわけですね。
これまで見てきたテクニックを用いる男性から口説かれても、一度冷静になることです。
「浮気されるかも」と警戒心を持ち、後悔しない対処をしてください。
