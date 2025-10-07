終わりの始まり？愛情が冷めてきた男性が見せる「違和感サイン」
恋の熱が冷めていくと、男性の言動には分かりやすい“変化”が表れるもの。そんな気持ちが離れ始めたサインを見逃さないことが大切です。そこで今回は、愛情が冷めてきた男性が見せる「違和感サイン」を紹介します。
会話が“必要最低限”に減る
以前はLINEでたわいもないやり取りをしていたのに、最近は返信が一言だけ。恋が盛り上がっているときは「相手をもっと知りたい」欲求が強くなるのが普通ですが、その熱が冷めると情報共有すら面倒になることも。会話の頻度やテンションの変化は、気持ちの温度差を測るバロメーターです。
デート中、“義務感”が垣間見える
「次はどこ行こう？」と楽しそうに提案していた彼が、最近は「どこでもいいよ」と投げやりに。デートに対するワクワク感がなくなるのは、気持ちが離れ始めているサインでしょう。時間・お金・労力への労力の減少は愛情度の低下と比例します。
スキンシップの温度が下がる
手をつなぐ回数が減った、キスが淡白になった…。スキンシップは言葉以上に気持ちを伝えるもの。親密さの象徴である“触れる行為”が急に減るのは、相手の心理的距離が広がっている可能性が高いです。
男性の言動の変化は、あなたへの心のサインかも。大切なのは冷静に気づきを共有して対話すること。違和感を放置せず、関係を見直すきっかけにしてみてくださいね。
