遊びじゃできません。男性が「本気で惚れた女性だけ」にすること
彼氏に対して「何となく私と付き合っているのでは？」と不安になったことありませんか？
でも、今回紹介する行動をしてくれるなら、「彼は本気！」と確信を持てるはずです。
｜自分の時間を犠牲にしてでもあなたの都合に合わせようとする
男性は本命女性と会う約束をするために、自分の時間を犠牲にすることさえあります。
彼女の都合に合わせようと、いつも以上に仕事を頑張って早く終わらせたり、睡眠時間を削ったりなど、
｜あなたのことを何でも知りたがる
男性は本命女性のこととなると、何でも知りたくなるもの。
なぜなら、事前情報なしの状態で臨んで、会話やデートで失敗したくないからです。
実はアプローチ前から、あなたの友人にあなたの趣味や好みをリサーチしていることさえあるでしょう。
また、好きな男性のタイプをそれとなく聞いてきて、その人物像に自分を近づけることさえします。
｜改めて告白をしてくれる
意外と告白という段階を飛ばして交際しているカップルは少なくありません。
でも、男性は「きちんと彼女と交際したい」という思いに至った時、改めて告白をしてくることがあります。
きちんとあなたに「付き合ってください」と気持ちを伝えることで、男性なりにケジメをつけるのでしょう。
男性は本気で惚れた女性には、その本気さを伝えるための行動を必ずするものです。
ぜひ今回紹介した行動を彼氏がしていないか、改めて確認してみてくださいね。
