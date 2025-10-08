『あんぱん』“健ちゃん＆メイコ”、ラジオ初対談が実現！ 10.21『高橋文哉のANNX』に原菜乃華が出演決定
俳優・高橋文哉がパーソナリティーを務める『高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）』（ニッポン放送ほか／毎週火曜24時）の10月21日の放送は、ゲストに俳優・原菜乃華が出演する。
【写真】『あんぱん』高橋文哉、健太郎＆メイコの“結婚”を報告 「おめでとう」と祝福の声
2人は、9月まで放送されていたNHKの連続テレビ小説『あんぱん』で、高橋が嵩（北村匠海）の同級生・辛島健太郎役、原がヒロインの妹・メイコ役として共演、劇中では結婚も。10月24日配信予定の高橋主演・プロデュースの縦型ショートドラマ『この恋は。理想形。』でも共演しているが、そんな2人のラジオ初対談が実現。ドラマの裏側や俳優としての本音を語り合う。
番組では原菜乃華への質問を募集中。原がリスナーからの質問にも答えていく。
原菜乃華がゲスト出演する『高橋文哉のオールナイトニッポンX』は、ニッポン放送ほかにて10月21日24時放送。
