【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は７日、一定量を超えて輸入する鉄鋼について、現行の税率の倍となる５０％の関税を課すと発表した。

米国のトランプ政権は鉄鋼に５０％の関税を課しており、同じ税率にすることで中国から過剰生産された安い鉄鋼がＥＵ域内に流れ込むのを防ぐ。来年７月までに適用したい考えだ。

ＥＵは産業保護を目的に鉄鋼の輸入量が基準を上回ると関税を引き上げる緊急輸入制限（セーフガード）を設けている。輸入量が年間約３９００万トンを超えた国に対し、超過分に２５％の関税を課している。現行のセーフガード措置は来年６月末までとしている。

発表によると、今回の対策では輸入量の基準を年間１８３０万トンに引き下げ、超過分に５０％の関税を課す。今後、加盟国や欧州議会の承認を得る必要がある。

欧州委によると、世界的な過剰生産でＥＵの鉄鋼産業は競争力を失い、設備稼働率は健全な水準とされる８０％を下回る６７％まで落ち込んだ。２００７年以降、最大１０万人の雇用が失われたとみている。欧州委のフォンデアライエン委員長は「世界的な過剰生産が我々の産業を損なっている。今こそ行動が必要だ」とコメントした。