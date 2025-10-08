昭和歌謡グループ「SHOW―WA」が7日、香港コンベンション＆エキシビジョンセンターホールで初の海外パフォーマンスを行った。

メンバー6人が緊張した面持ちでステージに登場すると大きな歓声で迎えられた。トークは全て広東語と英語で行い、デビュー曲「君の王子様」や「外せないピンキーリング」「DESIRE」など3曲を披露。観客4000人の中にはグループのタオルやスティックライトを持った日本のファンもおり、温かい雰囲気の中でパフォーマンスを終えた。

元Jリーガーの青山隼（37）は「サッカーで海外に行って国際試合をした経験はあったり、香港の代表とプレーした経験はあるのですが、まさかライブで来させていただくなんて、思ってもみませんでした」と感激。「外せないピンキーリング」のダンスパート時には「SHOW―WA」コールも起き「言語は違えども何か伝えられたものがあったかな？少しでも僕たちの思いが伝わればいいなと思いました」と汗を拭った。

前日には香港の街をメンバーで歩くなどし「楽屋では、海鮮焼きそば、エビシュウマイ、バターチキンカレーがおいしかったです」と食も楽しんだ。海外初パフォーマンスで受け入れられ「これをきっかけに大きな夢ではありますが、アジアツアー、海外公演などをして行きたい」と掲げた。

12月21日にはMATSURIとともに東京・グランドプリンスホテル新高輪の飛天の間でディナーショーを開催する。勢いそのまま大みそかのNHK紅白歌合戦に初出場となるか注目される。