プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「絶品ポークソテー 簡単柔らか」 「キャロットサラダ」 「カボチャのスープ」 の全3品。
ちょっぴりおしゃれなメインに野菜たっぷりのサラダとスープ、洋食の献立です。

【主菜】絶品ポークソテー 簡単柔らか


©Eレシピ


調理時間：25分
カロリー：524Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

豚ロース肉  (トンカツ用)2枚
  塩コショウ  少々
  小麦粉  適量 バター  15g
マッシュルーム  (生)4個
  塩コショウ  少々
  サラダ油  小さじ1
＜マスタードソース＞
  砂糖  小さじ1/2
  粒マスタード  大さじ1/2
  ハチミツ  小さじ1
  バター  10g
  白ワイン  大さじ2
  生クリーム  70ml

【下準備】

豚ロース肉の脂身と赤身の間にある筋を包丁の先で3〜4カ所切る。 両面に塩コショウを振り、全体に小麦粉を薄くからめる。

©Eレシピ


マッシュルームはあれば石づきを切り落とし、汚れを拭き取って縦半分に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、マッシュルームを加えてサッと炒め、塩コショウを振って取り出す。

©Eレシピ


2. (1)のフライパンにバターを入れて中火で熱し、豚ロース肉を入れ、しっかり両面を焼く。

©Eレシピ


3. (2)のフライパンをサッと拭き、＜マスタードソース＞の材料を入れて軽く煮詰める。

©Eレシピ


4. 豚ロース肉を器に盛り、マッシュルームを添えて＜マスタードソース＞をかける。

©Eレシピ



【副菜】キャロットサラダ
ニンジンにレーズンのコクと甘みを追加して、美味しいこと間違いなしのサラダです。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：229Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

ニンジン  1本 レーズン  大さじ1
＜ドレッシング＞
  砂糖  小さじ1
  塩  少々
  酢  大さじ1.5
  オリーブ油  大さじ3
粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

ニンジンは皮をむいて、せん切りにする。レーズンはお湯に浸し、柔らかくなったら水気をきる。

©Eレシピ


せん切り用のスライサーがあれば楽にせん切りが出来ます。
ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. ＜ドレッシング＞のボウルにニンジン、レーズンを加えて和え、冷蔵庫で冷やす。

©Eレシピ


2. 食べる直前に器に盛り、粗びき黒コショウを振る。

©Eレシピ



【スープ・汁】カボチャのスープ
和洋中、どの献立にも合う万能なスープです。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：192Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

カボチャ  1/8個
玉ネギ  1/4個
ベーコン  3枚
オリーブ油  小さじ1
水  400ml
固形スープの素  1個
塩コショウ  少々
ドライパセリ  少々

【下準備】

カボチャは種とワタを取り、皮を所々削ぎ落とし、1cm角に切る。 玉ネギは1cm角に切る。ベーコンは幅1cmに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にオリーブ油を中火で熱してベーコンを炒め、脂が出てきたらカボチャ、玉ネギを加えて炒め合わせる。

©Eレシピ


2. 水、固形スープの素を加え、カボチャが柔らかくなったら、塩コショウで味を調える。器に注ぎ、ドライパセリを散らす。

©Eレシピ