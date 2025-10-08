【今日の献立】2025年10月8日(水)「絶品ポークソテー 簡単柔らか」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「絶品ポークソテー 簡単柔らか」 「キャロットサラダ」 「カボチャのスープ」 の全3品。
ちょっぴりおしゃれなメインに野菜たっぷりのサラダとスープ、洋食の献立です。
【主菜】絶品ポークソテー 簡単柔らか
調理時間：25分
カロリー：524Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
塩コショウ 少々
小麦粉 適量 バター 15g
マッシュルーム (生)4個
塩コショウ 少々
サラダ油 小さじ1
＜マスタードソース＞
砂糖 小さじ1/2
粒マスタード 大さじ1/2
ハチミツ 小さじ1
バター 10g
白ワイン 大さじ2
生クリーム 70ml
マッシュルームはあれば石づきを切り落とし、汚れを拭き取って縦半分に切る。
2. (1)のフライパンにバターを入れて中火で熱し、豚ロース肉を入れ、しっかり両面を焼く。
3. (2)のフライパンをサッと拭き、＜マスタードソース＞の材料を入れて軽く煮詰める。
4. 豚ロース肉を器に盛り、マッシュルームを添えて＜マスタードソース＞をかける。
【副菜】キャロットサラダ
ニンジンにレーズンのコクと甘みを追加して、美味しいこと間違いなしのサラダです。
調理時間：15分
カロリー：229Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
＜ドレッシング＞
砂糖 小さじ1
塩 少々
酢 大さじ1.5
オリーブ油 大さじ3
粗びき黒コショウ 少々
せん切り用のスライサーがあれば楽にせん切りが出来ます。
ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
2. 食べる直前に器に盛り、粗びき黒コショウを振る。
【スープ・汁】カボチャのスープ
和洋中、どの献立にも合う万能なスープです。
調理時間：20分
カロリー：192Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
玉ネギ 1/4個
ベーコン 3枚
オリーブ油 小さじ1
水 400ml
固形スープの素 1個
塩コショウ 少々
ドライパセリ 少々
2. 水、固形スープの素を加え、カボチャが柔らかくなったら、塩コショウで味を調える。器に注ぎ、ドライパセリを散らす。
