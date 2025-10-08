【2025年10月8日の運勢】12星座占いランキング(総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運)
●
今日は2025年10月8日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆☆☆☆努力が報われたり、望んでいた以上の結果が出たりと、飛び上がるほど嬉しいことがあるかも。最高の運気を生かすためにも大切なのは、決して焦らないこと。呼吸を落ち着けて、ひとつひとつの行動を丁寧にしてみてください。
恋愛運：☆☆☆☆☆遠慮は無用の1日！「恥ずかしくて…」「困らせてしまうかも…」という理由で言えなかったことや、できなかったことを大胆に行動に移してみましょう！オドオドせず、堂々としていることが運気を生かすポイントです。
金運：☆☆☆☆☆お金に関してこれまで積み重ねてきた努力が、結果として現れそうな嬉しい金運です！｢本当に自分のやり方や考え方でいいのかな？｣と不安にならないで。あなたならではの方法をしっかりと貫けば、最高の運気を生かすことができます。
仕事運：☆☆☆☆☆自分でも｢好調に仕事ができている｣と感じられて、周りからも｢さすが！｣と思われる、そんな最高の仕事運の日です。目上だけでなく、下の立場の人にも敬意を忘れずにいると◎。また、褒められたら素直に喜ぶと、さらに運気UP！
健康運：☆心が安定している1日を過ごせそう。今日は一人の時間をゆったりと楽しむと良いでしょう。逆に普段はしない激しい運動や同僚との飲み会など、いつも以上に体力を消費することは避けるようにしましょう。
ラッキーアイテム：ローズクォーツ
ラッキーカラー：オリーブグリーン
<2位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆☆☆☆☆ごく自然に周りから「どう思う？」「決めて」と、頼りにされるでしょう。そんなとき、謙遜せずに堂々とその場を仕切っていくと、あなたの魅力がさらに輝きを増す運気です。周りの話も聞きながら、意見を取りまとめる…という感覚が〇。
恋愛運：☆☆☆恋の相手とたくさんコミュニケーションを取っていると「この時間の使い方は正しいのかな？」と考えてしまうかも。何が正しいのかを考えず、少し距離をおいてみて。すると、適度なバランスをすぐに見つけられる日です。
金運：☆☆☆☆今の自分にとって贅沢すぎない物や、衝動買いの銭失いにならない物をきちんと判断できる金運です。｢これは買ってもよさそうだな｣と感じたら、自信を持って。また、将来のためになる勉強や投資にお金を使うのも〇。
仕事運：☆☆☆得意なことや新たに身につけたいことなどについて、学ぶ時間を作ってみてください。そのためにお金を使うのも〇。今後の仕事での活躍をさらに大きくする第一歩となるでしょう。また、短時間で気分転換をすると、仕事の質が上がる日。
健康運：☆☆☆☆今日は部屋でゆっくりと健康に関する本を読むことをオススメします。内容がすーっと頭に入ってくるので、日々の活動が一層充実する知識を得ることができそうです。実際にダイエットやエクササイズを始めるよりも、正しい方法を理解する1日にしましょう。
ラッキーアイテム：スポーツグッズ
ラッキーカラー：ターコイズブルー
<3位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆☆☆今日は、するべきことよりも、したいことを優先してOKです。すると、モヤモヤしていたことや迷っていたことに、スッキリとした気持ちで結論を出せるでしょう。いつも褒めてくれる人の意見を聞いてみるのも〇。
恋愛運：☆☆☆片想いの相手や、高嶺の花だと思い込んでいた相手と距離が近づく可能性がある日。どんな話題でもかまいません。ちょっとした挨拶でもOKですから、あなたから何かアクションを起こしてみて。それがすべての始まりになります。
金運：☆☆☆☆☆自分をさらに輝かせることにお金を使うと、お金との縁がさらに強くなる運気の日です。勉強や運動に関することでも、服などの購入でもOK。あなた自身が、｢これで自分を磨くことができる｣と、確信できるものにお金を使って。
仕事運：☆☆☆｢さすが！｣と言われる仕事ができる運気。得意なことには、特に力を注ぐといいでしょう。｢これは難しそうだからやめておこう｣と守りの姿勢に入るのはNG！積極的にチャレンジすることで、実力も評価もグンとUPします。
健康運：☆☆☆☆神経質になってしまい、イライラから短気と思われてしまうかもしれません。ちょっとしたことがいつまでも頭の中に気になることが残っているかもしれません。ガムなどを噛んで落ち着いて頭を整理しましょう。
ラッキーアイテム：ダイヤモンド
ラッキーカラー：トマトレッド
<4位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆☆☆☆あなたの毎日がさらに楽しく充実するための出会いが待っていそうな日です。気を使う人や少し疎遠になっている人にも、あなたから声をかけたり連絡をしてみたりしてください。気さくでありながら、礼儀を忘れない接し方がポイントです。
恋愛運：☆☆☆☆☆「どうしてこの人が？」と不思議になるほど魅力的な人が、あなたに接近してきそうな恋愛運。気後れしていては、恋の風に乗り遅れてしまいます！素直に喜んで、ありのままの自分を見せて。自分をよく見せる必要など、少しもありません！
金運：☆☆☆☆☆あなたのためにお金をかけて何かをしてくれる、そんな人とのつながりが生まれそうな運気です。親切にしてくれる人や可愛がってくれる人には、素直に甘えるのが〇。少しでも何かをしてもらったら、笑顔で感謝を伝えてください。
仕事運：☆☆☆☆☆あなたの実力を認め、活躍の幅をグンと広げてくれる人との交流が生まれるかもしれません！まずは、すでに知り合っている人たちとのコミュニケーションを大切に。少し疎遠になっている人とも近況報告をし合うとよさそうです。
健康運：☆今日は残念ながらあまり体調がよくありません。体がだるく、イライラが積もってしまいそうです。イライラの発散方法も見つからず、つい他人に対して皮肉っぽい言動をとることもあるかもしれません。相手の顔色をよく見て判断するよう注意してください。
ラッキーアイテム：木製雑貨
ラッキーカラー：チャコールグレイ
<5位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆☆☆強気になればなるほど、運気の追い風が強くなる日です。昨日までは無理だったことでも、決して諦めないで。「できるかも」ではなく「できるはず！」という勢いで行動してください。偉人の失敗談などからも、勇気をもらえそうです。
恋愛運：☆☆☆フレンドリーで気軽な空気の中で恋が育つ日です。相手とどんな関係でも、お腹を抱えて一緒に笑えるような話題を出してみて。あなたの魅力もグンと輝きを増します。出会いは「楽しい！」と思える場所にありそうです。
金運：☆☆☆☆どんな場面でも、｢出したくない｣と思ってお金を払うのはNG。そうではなく、｢このお金があるから、買える｣と喜んで支払いを。それを意識していると、さらにお金と上手に付き合っていくためのきっかけを発見できそうです！
仕事運：☆☆☆☆これまでの経験やあなたの知識、スキルを頼りにする人が出てきそうな仕事運。謙遜しすぎず、自分の考えをはっきりと伝えてOK。また、知識は出し惜しみしないで。さらに、できる限りの協力をすると、信頼も評価もグンとUPしそうです。
健康運：☆☆☆☆気力に溢れ、何事にも自信いっぱいに取り込むことができそうです。また、いつもより疲れにくいなど体力面でも普段との違いを感じられるかもしれません。ただ、抱えきれない仕事を引き受けたり、暴飲暴食など無茶はやめましょう。
ラッキーアイテム：入浴剤
ラッキーカラー：コーラルピンク
<6位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆☆☆静かにあれこれと考えを巡らせていると、どんどん頭が冴えてくる日です。人との連絡は控えて、ひとりで過ごす時間を作るのがオススメ。読んだことのないジャンルの本や、普段は観ない映画などを楽しんでみて。
恋愛運：☆そんなつもりはなくても、あなたの言葉が皮肉や嫌味として伝わってしまう可能性がある恋愛運。盛り上がりそうな冗談や笑い話も、今日は控えるのがよさそう。片想いの相手とは距離を置いて。恋人への連絡は、軽い挨拶だけでもOK。
金運：☆☆運用や投資について｢これ以上の方法はない｣と、思うほどのアイデアが浮かぶかもしれません。しかし今日は、重要なリスクが見えていないのかも。じっくり検討するつもりでいると〇。ただ、節約のアイデアは早速試すとgood。
仕事運：☆鋭く頭が冴える仕事運です。仕事を始める前に、今日の予定を再確認してみて。変更したほうがいいと思った部分は、予定を組み替えてから仕事をスタートさせるといいでしょう。｢さすが｣と言ってくれる人もいそうです。
健康運：☆☆☆☆☆気力に満ち溢れて何にでもやる気になれるでしょう。しかし、周りの人を自分と見比べ、やる気がないことに少しイライラしてしまうかもしれません。自分のやり方を押し通すようなことはしないように気をつけてください。
ラッキーアイテム：ボールペン
ラッキーカラー：レモンイエロー
●
<7位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆☆☆望んでいる方向へと物事が動きやすい運気です。そのためにも、積極的に情報を集めてみてください。「ここには、何も情報などない」と思い込まないことがポイント。意外なところに、見逃せない話があるかもしれません。
恋愛運：☆☆今日は、恋の相手の態度が大きく見えるかも。ただ、それを気にせず、優しく見守る気持ちでいてください。すると、あなたにとっても嬉しいことがあったり、褒めてもらえたりしそうです。また、出会いは女性の友達の助言が役立つ運気。
金運：☆☆☆☆｢いつかは叶えたい｣と思っていたことに向けて、気軽に出せる範囲でお金を使ってみるといい日です。実現への近道を発見できる可能性大。また、援助のお願いをするのなら、まずは女性に相談をしてみるのがオススメです。
仕事運：☆☆☆☆関わりたいと思っていた仕事に携わることができたり、尊敬する人と一緒に仕事ができたりしそうな運気。｢こうしたい｣｢こうなりたい｣という思いがあるのなら、どんどん周りに協力を求めて。その正直な姿勢が評価をグンとUPさせます。
健康運：☆☆☆頭の回転は良好でも、スタミナが続かない日。今日はデスクワークや会議など知的な分野で活躍しましょう。どうしても外せない外出があるときは、いつもよりゆったりとしたスケジュールを組んでください。
ラッキーアイテム：エプロン
ラッキーカラー：ピンクゴールド
<8位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆☆「どうするべきか？」「何がベストか？」と考え始めたら、一時停止。3回深呼吸をしたあと、最初に思いついたことに従いましょう。直感的に動いていくと、さらにいいアイデアが湧いてくる日です。
恋愛運：☆☆☆心の弱い部分を見せると、恋の相手との関係が大きく前進する可能性大！コンプレックスや、ほかの人に話していない悩みを打ち明けてみるといいでしょう。ひと言ずつ言葉を区切って、ゆっくりと話すのが運気を生かすポイントです。
金運：☆☆インスピレーションが冴える金運の日です。｢こうなるはずだ｣と感じたことは、いいこともそうでないことも、信じてみましょう。そして、その上で｢何をするのがベストか｣と考えてみると、お金をグンと強く引き寄せられるはず！
仕事運：☆☆☆☆☆インスピレーションを信じるべきか、熟考するべきか、迷うこともありそうな仕事運。今日は、最初のひらめきを信じるのが〇。すると、｢こんなことが起こりそう｣というネガティブな予感があっても、予防策を思いつくはず。
健康運：☆やる気が起きず、今日のあなたは活動的になれないでしょう。昔好きだった音楽を聴くなどしてリフレッシュをしましょう。過去の思い出をよみがえらせることで普段のストレスも軽減されるでしょう。
ラッキーアイテム：ウェットティッシュ
ラッキーカラー：オフホワイト
<9位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆☆今日のあなたにとっては、人に喜ばれることが何よりの幸せになりそう。自分のことは後回しにして周りの人の手伝いをすると、充実感も人との絆もグンと深まります。ただし、苦手なことは軽く引き受けないことがポイント。
恋愛運：☆☆中途半端な関係の人とは、今日はスッパリと関係を断ち切ってしまうといいでしょう。また、恋人との間では、何となく先延ばしになっていた話題を出してみて。関係や話を整理することで、恋愛面で本当に大切にしたいことが見えてきます。
金運：☆☆お金に関して、少し困る頼み事をされる可能性がある日です。｢無下に断るのもよくないかな…｣と考えてズルズルと話を聞くと、大切なお金を守れなくなる場合も。同情せずに、できないものはできないと言ってOKです。
仕事運：☆関わっている仕事について、より詳しく、より深く知識を取り込んでみてください。経験豊富な人から学ぶのもオススメ。その意識を持っていると、未来の活躍をより幅広くするきっかけをつかむことができる運気です！
健康運：☆☆☆粘りの利かない日。詰めが甘いと指摘を受けてしまうことがあるでしょう。今日のあなたは体力が低下中のため、エネルギー不足になりやすくなっています。持久力が持たない日ですから、食事はスタミナのつくものを選ぶとよいでしょう。
ラッキーアイテム：キーホルダー
ラッキーカラー：パープル
<10位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆☆普段は気にならないことでも、今日は「そんなのおかしい！」と感じる可能性が。ただ、美味しいものでお腹が満たされれば心も安定。食事もおやつも、大好物を選ぶと〇。ちょっと贅沢をすると、運気もアップします！
恋愛運：☆冷静になれば魅力など感じない人に、強烈に惹かれてしまうかも。本命がいるのなら「これはすぐに消える気持ちだ」と受け止めていて。出会いを求めている場合にも、深入りしないことが大切。ただ、友達として仲良くなるのはOK。
金運：☆☆｢こうするといいよ｣と、お金に関してアドバイスをしてくれる人がいるかもしれません。しかし今日は、そのまま取り入れるのはNG。情報として受け止めて、自分の方法を貫くと、後から教えてもらったことも上手に生かすことができます。
仕事運：☆☆何を選ぶべきか、誰に何を話すべきか…。仕事について迷いが生まれそうな運気です。ただ、重要なことを考えているときだと受け止めれば、今後の発展が大きくなります。迷いつつも、できることを淡々と進めるとgood。
健康運：☆今日のあなたは体調が優れず、頭痛や腹痛などを感じることもあるでしょう。今日は消化のよいものを食べ、規則正しく生活しましょう。また、注意力も散漫となり、人と会っても話に集中できないので、会食などに行く際は十分な注意が必要です。
ラッキーアイテム：麺類
ラッキーカラー：ライラック
<11位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆「どうしてもこうしたい」という気持ちが、今日は強くなるかもしれません。すぐに思いを叶えようと、頑張りすぎないで。なぜこだわりたいのか理由を考えると、満足するための最短距離を発見できるでしょう。
恋愛運：☆☆「信じられない」「安心できない」という気持ちが湧きあがりやすい日。相手が悪いように見えるかもしれませんが、決して責めたり問い詰めたりしないで。「ネガティブになりやすい日なんだ」と考えて、連絡は明日以降にするのが得策。
金運：☆☆☆大きな波はなく、穏やかな金運の日です。1つだけ気をつけるといいのは、ストレスによる散財。心や体が疲れたと感じたら、ほんの数分でもOKですから休憩を。それから、運動やおしゃべりも、お金を守る味方になってくれます。
仕事運：☆☆☆☆｢そういう意味だったの？｣と、伝達事項での誤解が発覚するかもしれません。小さなことでも、しっかりと認識を共有していることを確認してください。また、周りの人の過去の失敗は、｢忘れるのが一番｣と思っていると仕事がスムーズに。
健康運：☆☆不安を感じやすく、大した理由もなく落ち込むことがあるかもしれません。今日のあなたは体調がいまひとつなこともあり、何でもネガティブに考えがちです。第三者から新鮮な意見を取り入れるなど、少しでもポジティブに考えるようにしてはいかがでしょうか。
ラッキーアイテム：花束
ラッキーカラー：ワインレッド
<12位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆目標達成に向けて、とことん自分を追い込める日です。それをストレスではなく充実感にするためには、休憩を挟みながら物事に取り組むのがポイント。また、ひと休みするときには、自分を労う気持ちを忘れずに。
恋愛運：☆☆☆ほかの人は気づいていない魅力を発見できそうな日。恋の相手に対して「素敵だな」と感じたら、真っ先に本人に伝えてください。その部分に気づいてもらえたということが、相手にとっては大きな喜び。関係も進展しそうです。
金運：☆きちんとお金のことを計画すると、金銭面について心が落ち着いていく日です。何にどれだけのお金を使うのがバランスがいいのか、それを改めて見直してみて。ただ、厳しすぎる計画を立てないことが大きなポイントです。
仕事運：☆☆☆☆苦手なことや十分にできていない部分など、自分の仕事のマイナスに目がいきやすい日。ただ、できていることもたくさんあるはず。両方に目を向けることで、今後の発展がより大きくなるためのヒントを発見できます。
健康運：☆☆☆いつもより1つハードルを下げてダイエットに取り組みましょう。いつも通りのダイエットには体が追い付かず、続けていたダイエットにも失敗しそうです。体調が優れない日は、いつも以上に臨機応変に対応することが大切です。
ラッキーアイテム：Tシャツ
ラッキーカラー：アイボリー
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子
今日は2025年10月8日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆☆☆☆努力が報われたり、望んでいた以上の結果が出たりと、飛び上がるほど嬉しいことがあるかも。最高の運気を生かすためにも大切なのは、決して焦らないこと。呼吸を落ち着けて、ひとつひとつの行動を丁寧にしてみてください。
金運：☆☆☆☆☆お金に関してこれまで積み重ねてきた努力が、結果として現れそうな嬉しい金運です！｢本当に自分のやり方や考え方でいいのかな？｣と不安にならないで。あなたならではの方法をしっかりと貫けば、最高の運気を生かすことができます。
仕事運：☆☆☆☆☆自分でも｢好調に仕事ができている｣と感じられて、周りからも｢さすが！｣と思われる、そんな最高の仕事運の日です。目上だけでなく、下の立場の人にも敬意を忘れずにいると◎。また、褒められたら素直に喜ぶと、さらに運気UP！
健康運：☆心が安定している1日を過ごせそう。今日は一人の時間をゆったりと楽しむと良いでしょう。逆に普段はしない激しい運動や同僚との飲み会など、いつも以上に体力を消費することは避けるようにしましょう。
ラッキーアイテム：ローズクォーツ
ラッキーカラー：オリーブグリーン
<2位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆☆☆☆☆ごく自然に周りから「どう思う？」「決めて」と、頼りにされるでしょう。そんなとき、謙遜せずに堂々とその場を仕切っていくと、あなたの魅力がさらに輝きを増す運気です。周りの話も聞きながら、意見を取りまとめる…という感覚が〇。
恋愛運：☆☆☆恋の相手とたくさんコミュニケーションを取っていると「この時間の使い方は正しいのかな？」と考えてしまうかも。何が正しいのかを考えず、少し距離をおいてみて。すると、適度なバランスをすぐに見つけられる日です。
金運：☆☆☆☆今の自分にとって贅沢すぎない物や、衝動買いの銭失いにならない物をきちんと判断できる金運です。｢これは買ってもよさそうだな｣と感じたら、自信を持って。また、将来のためになる勉強や投資にお金を使うのも〇。
仕事運：☆☆☆得意なことや新たに身につけたいことなどについて、学ぶ時間を作ってみてください。そのためにお金を使うのも〇。今後の仕事での活躍をさらに大きくする第一歩となるでしょう。また、短時間で気分転換をすると、仕事の質が上がる日。
健康運：☆☆☆☆今日は部屋でゆっくりと健康に関する本を読むことをオススメします。内容がすーっと頭に入ってくるので、日々の活動が一層充実する知識を得ることができそうです。実際にダイエットやエクササイズを始めるよりも、正しい方法を理解する1日にしましょう。
ラッキーアイテム：スポーツグッズ
ラッキーカラー：ターコイズブルー
<3位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆☆☆今日は、するべきことよりも、したいことを優先してOKです。すると、モヤモヤしていたことや迷っていたことに、スッキリとした気持ちで結論を出せるでしょう。いつも褒めてくれる人の意見を聞いてみるのも〇。
恋愛運：☆☆☆片想いの相手や、高嶺の花だと思い込んでいた相手と距離が近づく可能性がある日。どんな話題でもかまいません。ちょっとした挨拶でもOKですから、あなたから何かアクションを起こしてみて。それがすべての始まりになります。
金運：☆☆☆☆☆自分をさらに輝かせることにお金を使うと、お金との縁がさらに強くなる運気の日です。勉強や運動に関することでも、服などの購入でもOK。あなた自身が、｢これで自分を磨くことができる｣と、確信できるものにお金を使って。
仕事運：☆☆☆｢さすが！｣と言われる仕事ができる運気。得意なことには、特に力を注ぐといいでしょう。｢これは難しそうだからやめておこう｣と守りの姿勢に入るのはNG！積極的にチャレンジすることで、実力も評価もグンとUPします。
健康運：☆☆☆☆神経質になってしまい、イライラから短気と思われてしまうかもしれません。ちょっとしたことがいつまでも頭の中に気になることが残っているかもしれません。ガムなどを噛んで落ち着いて頭を整理しましょう。
ラッキーアイテム：ダイヤモンド
ラッキーカラー：トマトレッド
<4位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆☆☆☆あなたの毎日がさらに楽しく充実するための出会いが待っていそうな日です。気を使う人や少し疎遠になっている人にも、あなたから声をかけたり連絡をしてみたりしてください。気さくでありながら、礼儀を忘れない接し方がポイントです。
恋愛運：☆☆☆☆☆「どうしてこの人が？」と不思議になるほど魅力的な人が、あなたに接近してきそうな恋愛運。気後れしていては、恋の風に乗り遅れてしまいます！素直に喜んで、ありのままの自分を見せて。自分をよく見せる必要など、少しもありません！
金運：☆☆☆☆☆あなたのためにお金をかけて何かをしてくれる、そんな人とのつながりが生まれそうな運気です。親切にしてくれる人や可愛がってくれる人には、素直に甘えるのが〇。少しでも何かをしてもらったら、笑顔で感謝を伝えてください。
仕事運：☆☆☆☆☆あなたの実力を認め、活躍の幅をグンと広げてくれる人との交流が生まれるかもしれません！まずは、すでに知り合っている人たちとのコミュニケーションを大切に。少し疎遠になっている人とも近況報告をし合うとよさそうです。
健康運：☆今日は残念ながらあまり体調がよくありません。体がだるく、イライラが積もってしまいそうです。イライラの発散方法も見つからず、つい他人に対して皮肉っぽい言動をとることもあるかもしれません。相手の顔色をよく見て判断するよう注意してください。
ラッキーアイテム：木製雑貨
ラッキーカラー：チャコールグレイ
<5位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆☆☆強気になればなるほど、運気の追い風が強くなる日です。昨日までは無理だったことでも、決して諦めないで。「できるかも」ではなく「できるはず！」という勢いで行動してください。偉人の失敗談などからも、勇気をもらえそうです。
恋愛運：☆☆☆フレンドリーで気軽な空気の中で恋が育つ日です。相手とどんな関係でも、お腹を抱えて一緒に笑えるような話題を出してみて。あなたの魅力もグンと輝きを増します。出会いは「楽しい！」と思える場所にありそうです。
金運：☆☆☆☆どんな場面でも、｢出したくない｣と思ってお金を払うのはNG。そうではなく、｢このお金があるから、買える｣と喜んで支払いを。それを意識していると、さらにお金と上手に付き合っていくためのきっかけを発見できそうです！
仕事運：☆☆☆☆これまでの経験やあなたの知識、スキルを頼りにする人が出てきそうな仕事運。謙遜しすぎず、自分の考えをはっきりと伝えてOK。また、知識は出し惜しみしないで。さらに、できる限りの協力をすると、信頼も評価もグンとUPしそうです。
健康運：☆☆☆☆気力に溢れ、何事にも自信いっぱいに取り込むことができそうです。また、いつもより疲れにくいなど体力面でも普段との違いを感じられるかもしれません。ただ、抱えきれない仕事を引き受けたり、暴飲暴食など無茶はやめましょう。
ラッキーアイテム：入浴剤
ラッキーカラー：コーラルピンク
<6位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆☆☆静かにあれこれと考えを巡らせていると、どんどん頭が冴えてくる日です。人との連絡は控えて、ひとりで過ごす時間を作るのがオススメ。読んだことのないジャンルの本や、普段は観ない映画などを楽しんでみて。
恋愛運：☆そんなつもりはなくても、あなたの言葉が皮肉や嫌味として伝わってしまう可能性がある恋愛運。盛り上がりそうな冗談や笑い話も、今日は控えるのがよさそう。片想いの相手とは距離を置いて。恋人への連絡は、軽い挨拶だけでもOK。
金運：☆☆運用や投資について｢これ以上の方法はない｣と、思うほどのアイデアが浮かぶかもしれません。しかし今日は、重要なリスクが見えていないのかも。じっくり検討するつもりでいると〇。ただ、節約のアイデアは早速試すとgood。
仕事運：☆鋭く頭が冴える仕事運です。仕事を始める前に、今日の予定を再確認してみて。変更したほうがいいと思った部分は、予定を組み替えてから仕事をスタートさせるといいでしょう。｢さすが｣と言ってくれる人もいそうです。
健康運：☆☆☆☆☆気力に満ち溢れて何にでもやる気になれるでしょう。しかし、周りの人を自分と見比べ、やる気がないことに少しイライラしてしまうかもしれません。自分のやり方を押し通すようなことはしないように気をつけてください。
ラッキーアイテム：ボールペン
ラッキーカラー：レモンイエロー
●
<7位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆☆☆望んでいる方向へと物事が動きやすい運気です。そのためにも、積極的に情報を集めてみてください。「ここには、何も情報などない」と思い込まないことがポイント。意外なところに、見逃せない話があるかもしれません。
恋愛運：☆☆今日は、恋の相手の態度が大きく見えるかも。ただ、それを気にせず、優しく見守る気持ちでいてください。すると、あなたにとっても嬉しいことがあったり、褒めてもらえたりしそうです。また、出会いは女性の友達の助言が役立つ運気。
金運：☆☆☆☆｢いつかは叶えたい｣と思っていたことに向けて、気軽に出せる範囲でお金を使ってみるといい日です。実現への近道を発見できる可能性大。また、援助のお願いをするのなら、まずは女性に相談をしてみるのがオススメです。
仕事運：☆☆☆☆関わりたいと思っていた仕事に携わることができたり、尊敬する人と一緒に仕事ができたりしそうな運気。｢こうしたい｣｢こうなりたい｣という思いがあるのなら、どんどん周りに協力を求めて。その正直な姿勢が評価をグンとUPさせます。
健康運：☆☆☆頭の回転は良好でも、スタミナが続かない日。今日はデスクワークや会議など知的な分野で活躍しましょう。どうしても外せない外出があるときは、いつもよりゆったりとしたスケジュールを組んでください。
ラッキーアイテム：エプロン
ラッキーカラー：ピンクゴールド
<8位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆☆「どうするべきか？」「何がベストか？」と考え始めたら、一時停止。3回深呼吸をしたあと、最初に思いついたことに従いましょう。直感的に動いていくと、さらにいいアイデアが湧いてくる日です。
恋愛運：☆☆☆心の弱い部分を見せると、恋の相手との関係が大きく前進する可能性大！コンプレックスや、ほかの人に話していない悩みを打ち明けてみるといいでしょう。ひと言ずつ言葉を区切って、ゆっくりと話すのが運気を生かすポイントです。
金運：☆☆インスピレーションが冴える金運の日です。｢こうなるはずだ｣と感じたことは、いいこともそうでないことも、信じてみましょう。そして、その上で｢何をするのがベストか｣と考えてみると、お金をグンと強く引き寄せられるはず！
仕事運：☆☆☆☆☆インスピレーションを信じるべきか、熟考するべきか、迷うこともありそうな仕事運。今日は、最初のひらめきを信じるのが〇。すると、｢こんなことが起こりそう｣というネガティブな予感があっても、予防策を思いつくはず。
健康運：☆やる気が起きず、今日のあなたは活動的になれないでしょう。昔好きだった音楽を聴くなどしてリフレッシュをしましょう。過去の思い出をよみがえらせることで普段のストレスも軽減されるでしょう。
ラッキーアイテム：ウェットティッシュ
ラッキーカラー：オフホワイト
<9位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆☆今日のあなたにとっては、人に喜ばれることが何よりの幸せになりそう。自分のことは後回しにして周りの人の手伝いをすると、充実感も人との絆もグンと深まります。ただし、苦手なことは軽く引き受けないことがポイント。
恋愛運：☆☆中途半端な関係の人とは、今日はスッパリと関係を断ち切ってしまうといいでしょう。また、恋人との間では、何となく先延ばしになっていた話題を出してみて。関係や話を整理することで、恋愛面で本当に大切にしたいことが見えてきます。
金運：☆☆お金に関して、少し困る頼み事をされる可能性がある日です。｢無下に断るのもよくないかな…｣と考えてズルズルと話を聞くと、大切なお金を守れなくなる場合も。同情せずに、できないものはできないと言ってOKです。
仕事運：☆関わっている仕事について、より詳しく、より深く知識を取り込んでみてください。経験豊富な人から学ぶのもオススメ。その意識を持っていると、未来の活躍をより幅広くするきっかけをつかむことができる運気です！
健康運：☆☆☆粘りの利かない日。詰めが甘いと指摘を受けてしまうことがあるでしょう。今日のあなたは体力が低下中のため、エネルギー不足になりやすくなっています。持久力が持たない日ですから、食事はスタミナのつくものを選ぶとよいでしょう。
ラッキーアイテム：キーホルダー
ラッキーカラー：パープル
<10位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆☆普段は気にならないことでも、今日は「そんなのおかしい！」と感じる可能性が。ただ、美味しいものでお腹が満たされれば心も安定。食事もおやつも、大好物を選ぶと〇。ちょっと贅沢をすると、運気もアップします！
恋愛運：☆冷静になれば魅力など感じない人に、強烈に惹かれてしまうかも。本命がいるのなら「これはすぐに消える気持ちだ」と受け止めていて。出会いを求めている場合にも、深入りしないことが大切。ただ、友達として仲良くなるのはOK。
金運：☆☆｢こうするといいよ｣と、お金に関してアドバイスをしてくれる人がいるかもしれません。しかし今日は、そのまま取り入れるのはNG。情報として受け止めて、自分の方法を貫くと、後から教えてもらったことも上手に生かすことができます。
仕事運：☆☆何を選ぶべきか、誰に何を話すべきか…。仕事について迷いが生まれそうな運気です。ただ、重要なことを考えているときだと受け止めれば、今後の発展が大きくなります。迷いつつも、できることを淡々と進めるとgood。
健康運：☆今日のあなたは体調が優れず、頭痛や腹痛などを感じることもあるでしょう。今日は消化のよいものを食べ、規則正しく生活しましょう。また、注意力も散漫となり、人と会っても話に集中できないので、会食などに行く際は十分な注意が必要です。
ラッキーアイテム：麺類
ラッキーカラー：ライラック
<11位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆「どうしてもこうしたい」という気持ちが、今日は強くなるかもしれません。すぐに思いを叶えようと、頑張りすぎないで。なぜこだわりたいのか理由を考えると、満足するための最短距離を発見できるでしょう。
恋愛運：☆☆「信じられない」「安心できない」という気持ちが湧きあがりやすい日。相手が悪いように見えるかもしれませんが、決して責めたり問い詰めたりしないで。「ネガティブになりやすい日なんだ」と考えて、連絡は明日以降にするのが得策。
金運：☆☆☆大きな波はなく、穏やかな金運の日です。1つだけ気をつけるといいのは、ストレスによる散財。心や体が疲れたと感じたら、ほんの数分でもOKですから休憩を。それから、運動やおしゃべりも、お金を守る味方になってくれます。
仕事運：☆☆☆☆｢そういう意味だったの？｣と、伝達事項での誤解が発覚するかもしれません。小さなことでも、しっかりと認識を共有していることを確認してください。また、周りの人の過去の失敗は、｢忘れるのが一番｣と思っていると仕事がスムーズに。
健康運：☆☆不安を感じやすく、大した理由もなく落ち込むことがあるかもしれません。今日のあなたは体調がいまひとつなこともあり、何でもネガティブに考えがちです。第三者から新鮮な意見を取り入れるなど、少しでもポジティブに考えるようにしてはいかがでしょうか。
ラッキーアイテム：花束
ラッキーカラー：ワインレッド
<12位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆目標達成に向けて、とことん自分を追い込める日です。それをストレスではなく充実感にするためには、休憩を挟みながら物事に取り組むのがポイント。また、ひと休みするときには、自分を労う気持ちを忘れずに。
恋愛運：☆☆☆ほかの人は気づいていない魅力を発見できそうな日。恋の相手に対して「素敵だな」と感じたら、真っ先に本人に伝えてください。その部分に気づいてもらえたということが、相手にとっては大きな喜び。関係も進展しそうです。
金運：☆きちんとお金のことを計画すると、金銭面について心が落ち着いていく日です。何にどれだけのお金を使うのがバランスがいいのか、それを改めて見直してみて。ただ、厳しすぎる計画を立てないことが大きなポイントです。
仕事運：☆☆☆☆苦手なことや十分にできていない部分など、自分の仕事のマイナスに目がいきやすい日。ただ、できていることもたくさんあるはず。両方に目を向けることで、今後の発展がより大きくなるためのヒントを発見できます。
健康運：☆☆☆いつもより1つハードルを下げてダイエットに取り組みましょう。いつも通りのダイエットには体が追い付かず、続けていたダイエットにも失敗しそうです。体調が優れない日は、いつも以上に臨機応変に対応することが大切です。
ラッキーアイテム：Tシャツ
ラッキーカラー：アイボリー
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子