日本サッカー協会が7日夜、会見を開きました。会見では、影山雅永技術委員長（58）の解任が発表されました。影山氏は児童ポルノの画像を所持した罪でフランスで逮捕され、6日に有罪判決を受けていました。

■日本サッカー協会が緊急会見「深くおわび」

7日夜、緊急の会見を開いた日本サッカー協会。

日本サッカー協会・湯川和之専務理事

「本日の理事会において影山技術委員長と契約を解除し、技術委員長職の解任を決議したことを、まずは報告させていただきます。すでにフランスで報じられていますが、パリ行きの機内で児童ポルノを閲覧した疑いでパリ到着時の空港で拘束され、その後、有罪判決を受けたことによるものでございます。JFAとしては大変、遺憾なことだと考えておりますし、ご心配、お騒がせしていることについて、まずは深くおわび申し上げます」

発表されたのは、影山技術委員長の解任です。現役時代は、ジェフユナイテッド市原（当時）などに在籍した影山氏。その後、ファジアーノ岡山の監督を務め、U-20の日本代表の監督などを歴任し、去年の春から技術委員長を務めていました。

■機内で児童ポルノ画像閲覧…経由地の空港到着の際、逮捕

そんな影山氏に何があったのか？ フランスメディアによりますと、今月2日、U-20ワールドカップ視察のため、日本からチリに向かう経由地、フランスのシャルル・ドゴール空港に向かっていた影山氏。影山氏はその機内でノートパソコンを使い、児童ポルノ画像を閲覧。その様子を複数の客室乗務員が目撃し、通報したといいます。そして、影山氏は、経由地であるフランスのシャルル・ドゴール空港に到着した際に逮捕されました。

――画像の閲覧という話だが、話せる範囲で具体的に。

日本サッカー協会・湯川和之専務理事

「児童ポルノの閲覧ということで、内容はそこまでしか確認していない。今確認できているのは、児童ポルノの閲覧ということのみ」

逮捕から4日後の今月6日、パリ郊外で開かれた裁判で影山氏は、15歳未満の未成年者の児童ポルノ画像を輸入・所持した罪などに問われ、事実を認めました。その上で、「好奇心から見てしまった」「AIが生成した芸術作品を見ていた」「フランスで禁止されているとは知らなかった」と主張。これに対し検察側は、「意図的に画像を探し求めていた」と指摘しました。

裁判所は、「影山氏がAIで自ら画像を作成していた。AI生成物であっても児童ポルノに該当する」として、影山氏に執行猶予付きの禁錮18か月の有罪判決を言い渡しました。

会見では、宮本恒靖会長のコメントも読み上げられました。

日本サッカー協会・宮本恒靖会長コメント

『今回の件はサッカー界として許容できるものではございません。これまでも取り組んできたものの、今回のことを契機にサッカー界のガバナンス・コンプライアンス体制を改めて見直すとともに、徹底的に強化・改善を覚悟を持って図ってまいります』

10年間のフランス入国禁止、未成年者と関わる業務を10年間禁止することも命じられている影山氏。判決後に釈放されていて、今後、日本へ帰国するとみられます。

（10月7日放送『news zero』より）