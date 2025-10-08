「無理」

参考：夏帆×竹内涼真、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』を語る 「僕たちを応援してください！」

東京タワーが見える夜景が綺麗に見渡せるフレンチレストラン、差し出された王道なダイヤの結婚指輪、完璧なはずの勝男（竹内涼真）の渾身のベタすぎるプロポーズに対して鮎美（夏帆）がはっきりと拒絶を示す。結婚寸前かに思われた2人が壮大に別れるシーンから開幕する『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）第1話。

勝男と鮎美は、地方の大学のミスターコンテスト、ミスコンテストの優勝者同士で結ばれたようで、勝男は安定した大手メーカー勤務のようだし、鮎美は商社の受付勤務と、なんだか香ばしい設定だ。自分たちの組み合わせや生活すべてを「完璧」と信じて疑わない勝男とそれに尽くして付き合う鮎美。そんな2人が同棲しているエリアが高円寺というのが最初はなんだかしっくりきていなかったのだが、勝男と別れた後の鮎美の変貌ぶりを見ると納得できる。確かに、凄まじい振れ幅の変貌を遂げた“アユメロ”こと鮎美とサラリーマンである勝男が街中でたまたま出会すことがあり得そうな場所となると高円寺になるのだろう。

それにしても勝男の化石ぶりには目を見張るものがある。少しのライフハックも当たり前に皆が使う調味料さえも「手抜き」と一刀両断してしまう。「ほとんど冷凍食品の弁当は手作り弁当ではなく解凍弁当」、「市販のルーを使ったカレーは野菜を切るだけで手料理とは言えない」、「昼からパンを食うのでない、米を食え」など、令和の時代にものめずらしすぎるメンズである。

自分で作った弁当を持参する後輩男子がいくら「うちでは料理は俺の担当」「俺が料理好きなんです」と話したところで、「彼女が料理作ってくれないんだな」と相手の話を最後まで聞かずに決めつける。自分のあまりに古めかしい価値観にガチガチに縛られ、それ以外を受け付けない。なぜ勝男がこんな価値観のまま世に放たれてしまったのかと言えば、亭主関白な父親とそれを受け入れてきた母親の影響もあるのだろうが、何より彼がこれまでモテ続けてきたからだろう。鮎美と付き合うまで女性から好意を寄せられ続けてきた勝男は、時代錯誤すぎる価値観を修正される機会にも恵まれず、そのまま社会人になってしまった。学生時代から彼の中で好きなタイプは今と変わっていないのだろうが、さすがに当時は第一声に「美味しい筑前煮が作れる子がタイプ」とは言わなかっただろう。それが同棲や結婚などを意識する年齢になり、彼の古風すぎる価値観が炸裂し周囲がドン引きするという構図が繰り広げられる。

「愛情」という名の下に相手から惜しみない、見返りを求めない労力が提供されて然るべきだと信じてやまない無邪気でデリカシーのない勝男だが、そんな彼にもだんだんと憎めない側面も見えてくる。

確実に自分のことなのに、「自分の友人の話」というテイで鮎美との別れ話を後輩に聞かせ、そこで得られた「自分で筑前煮を作ってみたら元カノの気持ちがわかるのでは？」というアドバイスになんだかんだ従ってみる。さらになぜかその筑前煮を会社に持参して後輩にも食べてもらい感想を求めるところも、実際には面倒すぎる先輩には違いないが、ここまでくると不器用すぎて1周回って愛らしくもある。

「めんつゆを使った料理は邪道」だと言い放った後、後輩の白崎（前原瑞樹）から「バカにしてるけどめんつゆに何が入ってるかも知らないじゃないですか」と言い返されたのをきっかけに、1からめんつゆを作ってみたりと、素直で実直なところもある。そんな勝男特有の“痛さ”と“かわいげ”の両方を竹内涼真が好演している。

素直で実直ゆえに、彼は幼い頃にインストールされた家族像、夫婦像などをいまだに愚直になんの疑いも持たずに追い求めることができた、とも言い換えられなくはない。初めて自分で慣れない料理をしながら、家中に今だに染み付いている鮎美の残像を目で追いながら、彼女に謝り「俺、変わりたい」と漏らす勝男の姿には、なんだかこちらまで救われたような気持ちになった。

鮎美も勝男と一緒に過ごす中できっと最初は彼のためにあれこれ尽くすことが自分の幸せだと思えていた時期もあったのだろう。勝男と鮎美は一緒にいると互いに違う価値観を交換し合える関係性ではなく、互いの価値観をより強固なものにしてしまう組み合わせなのかもしれない。だから、鮎美も思い切って彼と離れてみるしかなかったのだろう。

髪色をピンクに近い色味に変えた鮎美は、“清楚”を地でいくような黒髪と重力に逆らってでも持ち上げていた口角を持ってしてこなしていた受付の仕事もきっと手放したのだろう。鮎美に一体何があって、あそこまで大きく生きる世界自体を変えようと思うに至ったのかも気になるところだ。

（文＝佳香／かこ）