¡Ö30MP ´îÂ¿°êÂå¡×¥ì¥Ó¥åー¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¡ÛÌÀ¤ë¤¤ÍÛ¥¥ã¥ªー¥éÁ´³«¤Î²Ä°¦¤¤´îÂ¿¤Á¤ã¤ó¤¬30MP¤ÇÎ©ÂÎ²½
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¡Ö30 MINUTES PREFERENCE(30MP)¡×Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö30MP ´îÂ¿°êÂå¡×¤ò9·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥ìー¥Ù¥ë¡Ö30 MINUTES LABEL(30ML)¡×¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î"¹¥¤"¤òÁÏ¤ê½Ð¤½¤¦¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò30ML¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¡Ö30 MINUTES PREFERENCE¡×¡£Âè1ÃÆ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¤¬¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Âè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÆ±ºî¤«¤é´îÂ¿¤Á¤ã¤ó¤³¤È¡Ö´îÂ¿°êÂå¡×¤¬Î©ÂÎ²½¡£
¡Ö30MP ´îÂ¿°êÂå¡×
¡¡´îÂ¿°êÂå¤Ï¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¡¢°ËÃÏÃÎÆú²Æ¡¢»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥ó¥É¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×¤Ç¥®¥¿ー¥Üー¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£ÌÀ¤ë¤¯¿ÍË¾¤â¤¢¤ë¹â¹»°ìÇ¯À¸¤Ç¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç½éÂÐÌÌ¤Ç¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ëÍÛ¥¥ã¡£
¡¡»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦¤ËÆ´¤ì¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¬¥®¥¿ー¤¬¤Ç¤¤º¡¢°ìÅÙÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ¤Ó¥Ð¥ó¥É¤Ë»²²Ã¡£¥®¥¿ー¤òÎý½¬¤·¡¢¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¥®¥¿ー¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö30 MINUTES PREFERENCE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ¤Î¥Ð¥ó¥ÉT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¥®¥¿ー¤È¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕÂ°¡£¥®¥¿ー¤Î¥³ー¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÂ¤ê»ÑÀª¤Î¥Ñー¥Ä¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥ó¥Ý°õºþ¤ò»Ü¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä2¼ïÎà¤Ë²Ã¤¨¡¢°õºþÌµ¤·¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤ÈÂ¿¿ô¤ÎÉ½¾ð¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö30 MINUTES PREFERENCE¡×¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤¿´îÂ¿°êÂå¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö30MP ´îÂ¿°êÂå¡×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¤¥é¥¹¥È
±Ç¤¨¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥é¥ó¥Êー¤ÈËÉÙ¤Ê¿åÅ¾¼Ì¥Ç¥«ー¥ë
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¥é¥ó¥Êー¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡ËÜ¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï´îÂ¿°êÂå¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ø¥¢¥Ñー¥Ä¤äÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¡¢·ëÂ«¥Ð¥ó¥ÉT¥·¥ã¥Ä¥Ñー¥Ä¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¥¬ー¥êー¤Ê¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥Êー¤Ï¹ç·×10Ëç¤Ç¡¢¿åÅ¾¼Ì¥Ç¥«ー¥ë¤ä¥®¥¿ー¤È¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¤ò·Ò¤²¤ë¥êー¥ÉÀþ¡¢¥®¥¿ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÉ½¸½¤·¤¿PET¥·ー¥È¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥«ー¥È¤ÏÆð¼Á¤ÎTPEÁÇºà¤ÈºÂ¤ê»ÑÀª¤ÈÉ½¾ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¤ÎPSÁÇºà¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡À®·¿¿§¤ÏÈ©¿§¤äÈ±¤Î¥ì¥Ã¥É¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥®¥¿ー¤Î¥¹¥«¥¤¥Ö¥ëー¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥ó¥Ý°õºþºÑ¤ß¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Ï2¼ïÎà¤Ç¡¢¡ÖÄÌ¾ï¡×¡¢¡Ö¾Ð´é¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿¡¢°õºþÌµ¤·¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Ï2¤Ä¼ýÏ¿¡£¿åÅ¾¼Ì¥Ç¥«ー¥ë¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤´îÂ¿°êÂå¤é¤·¤¤¤â¤Î¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£ーÄ´¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
A1¡¢A2¥Ñー¥Ä¡¢B1¡¦B2¥Ñー¥Ä
C¥Ñー¥Ä¡¢D¥Ñー¥Ä
E¥Ñー¥Ä¡¢F¥Ñー¥Ä
G¥Ñー¥Ä¡¢HE¥Ñー¥Ä
OJ3¥Ñー¥Ä¡¢¥êー¥ÉÀþ¡¢PET¥·ー¥È
¿åÅ¾¼Ì¥Ç¥«ー¥ë
¡¡¥Ñー¥Ä¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼¡¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤Æ¹©Äø¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
´ÊÃ±ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ç²Ä°¦¤¤´îÂ¿¤Á¤ã¤ó¤òºÆ¸½
¡¡ºÇ½é¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¡£
¡¡°õºþºÑ¤ß¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Î°ì¤Ä¡¢¡Ö¾Ð´é¡×¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Ï¸ý¸µ¤¬ÊÌ¥Ñー¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðÉô¤È¤Ê¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤ÎÎ¢ÌÌ¤«¤é¸ý¸µ¥Ñー¥Ä¤ò¤Ï¤á¹þ¤à¡£¡Ú¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¡Û
¡Ö¾Ð´é¡×¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡Ú¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¡Û
°õºþºÑ¤ß¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¡ÖÄÌ¾ï¡×¡Êº¸¡Ë¤È¡Ö¾Ð´é¡×¡Ê±¦¡Ë
¡¡Æ¬Éô¤Ï¡¢¸åÆ¬Éô¡¢´ðÉô¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¡¢Á°È±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤ÊÀÖ¤¤È±¿§¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥¤¥É¥Æー¥ë¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÆ¬Éô¤Ï¼´²ÄÆ°¤òÈ÷¤¨¡¢²£È±¤ä¥µ¥¤¥É¥Æー¥ë¤Î·ë¤ï¤¨¤¿È±¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¤¥Ñー¥Ä¤ÇÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö30MP ´îÂ¿°êÂå¡×¤Ë¤âÁ°·¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÁ°È±¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢º¹¤·ÂØ¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ±éÁÕÃæ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡£¡ÚÆ¬Éô¡Û
Æ¬Éô¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ
Á°·¹»þ¤ÎÁ°È±¥Ñー¥Ä
¡¡¼¡¤ËÆ¹ÂÎ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£Æ¹ÂÎ¤Ï¶»Éô¤ÈÊ¢Éô¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Ð¥ó¥É¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥ÉT¥·¥ã¥Ä¡£¥í¥´ÉôÊ¬¤ÏÀ®·¿¿§¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¤Ï¤á¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤È¿åÅ¾¼Ì¥Ç¥«ー¥ë¤òÅ½¤ë¥¿¥¤¥×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢ÁªÂò¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥Ñー¥Ä¤ò¤Ï¤á¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤ò»ÈÍÑ¡£¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×¥í¥´¤¬À®·¿¿§¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¤·Á¤µ¤ì¡¢Ê¸»ú¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¾®¤µ¤¤¥Ñー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆºÙ¤«¤¤¿§Ê¬¤±¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ¹ÂÎ¡Û
Æ¹ÂÎ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢ÏÓÉô¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£´ØÀá¤Ï¸ª¡¢Éª¡¢¼ê¼ó¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ªÉôÊ¬¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÏÓ¤Ê¤É¤ÏÈ©¿§¤Î1¥Ñー¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¹ç¤ï¤»ÌÜ¤Î¤Ê¤¤¸«±É¤¨¤â¤è¤¤Â¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¸¼ê¤Ï·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤âÄÌ¤·¤Æ·àÃæ¥¤¥áー¥¸¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¤Ï°®¤ê¼ê¤ä³«¤¼ê¤Ê¤Éº¸±¦¶¦ÄÌ¤Î4¼ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¥®¥¿ー±éÁÕ»þ¤Î¥³ー¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤ë»ØÀè¤ä¥Ô¥Ã¥¯¤È¼ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡¢¥Í¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ä¼ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤É½¸½¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¡ÚÏÓÉô¡Û
ÏÓÉôÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡Ú¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¡Û
¡¡¹ø²ó¤ê¤ÈµÓÉô¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£
¡¡µÓÉô¤Ï¸Ô´ØÀá¡¢É¨¡¢Â¼ó¤Ë´ØÀá¤òÈ÷¤¨¡¢ÂÀ¤â¤â¤Ëº¸±¦¤Ø¤Î¼´²ÄÆ°¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â1¥Ñー¥Ä¤ÇÂ¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤ÊÈ©¤Î¼Á´¶¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¸µ¤âÂ¼ó¤È¾®¤µ¤¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¥Ñー¥Ä¤Ç¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÉ½¸½¤µ¤ì¡¢¥¹¥ê¥Ã¥Ý¥óÉ÷¤Î¥·¥åー¥º¤Ï¥½ー¥ëÉôÊ¬¤¬¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ô´ØÀáÉôÊ¬¤Ï¼´²ÄÆ°¤Ë´ÊÃ±¤Ê¤¬¤é°ú¤½Ð¤·µ¡¹½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¹øÉô¤ÈµÓÉô¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥¹¥«ー¥È¥Ñー¥Ä¤òÈï¤»¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¹øÉô¡¢µÓÉô¡Û
¹øÉô¡¢µÓÉô¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤¯¿þ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿ÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥¹¥«ー¥È¤ÏPSÁÇºà¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç´°À®¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÂ¤Ã¤¿»ÑÀª¤Î¥Ñー¥Ä¤ÏÊ¢Éô¤ÈÉ¨¤ò¤ª¤Ã¤¿»ÑÀª¤Î¥¹¥«ー¥È¥Ñー¥Ä¤ÇµÓÉô¤òÀÜÂ³¤¹¤ë´ðÉô¥Ñー¥Ä¤ò¶´¤ß¹þ¤à¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Â¸µ¤â¥¬ー¥êー¤ÊÁõ¤¤¤Ç¥¨¥ê¥Þ¥¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤ÈºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥«ー¥È¥Ñー¥Ä¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ
ºÂ¤ê»ÑÀª¤Î¥Ñー¥ÄÁÈ¤ßÎ©¤Æ
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤Î¥®¥¿ー¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¥Ñー¥Ä¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£
¡¡¥®¥¿ー¤Ï¥â¥Ê¥«¹½Â¤¤Ç¥Ñー¥Ä¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç´°À®¡£ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼ê½ç¤Ï´ÊÃ±¤À¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ô¥Ã¥¯¥¬ー¥É¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ÈºÙ¤«¤¤¥Ñー¥Ä¤Î¿§Ê¬¤±¤ò·×»»¤·¤¿¥Ñー¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇºÆ¸½ÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¥Ø¥Ã¥É¤Î¥Ú¥°¤âºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¡¢Èó¾ï¤Ë´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¤ÏÃ±ÂÎ¤Ç¤ÎºÆ¸½¤ä¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ãー¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥êー¥ÉÀþ¤òº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¥®¥¿ー¤Ë·Ò¤¬¤ë¥·ー¥ë¥É¤âÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡£¡Ú¥®¥¿ー¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¡Û
¥®¥¿ー¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ
¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥®¥¿ー¥Üー¥«¥ëÃ´Åö¤Î´îÂ¿°êÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Þ¥¤¥¯¤âÉÕÂ°¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ÏÃ±ÂÎ¾õÂÖ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Öー¥à¥¹¥¿¥ó¥É¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤â´ÊÃ±ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡£¡Ú¥Þ¥¤¥¯¡Û
¡¡ºÇ¸å¤Ë¿åÅ¾¼Ì¥Ç¥«ー¥ë¤ÎÅ½¤êÉÕ¤±¡£¥¿¥ó¥Ý°õºþ¤Ê¤·¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤¬2¤Ä¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁªÂò¤·¤ÆÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç´°À®¤¹¤ë¡£Å½¤êÉÕ¤±¤ÎºÝ¤Ï¥Þー¥¯¥»¥Ã¥¿ー¤äÅ½¤êÉÕ¤±¸å¤Ë¥È¥Ã¥×¥³ー¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄêÃå¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ú¥Ç¥«ー¥ë¤ÎÅ½¤êÉÕ¤±¡Û
¥Ç¥«ー¥ë¤ÎÅ½¤êÉÕ¤±¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥¥¿ー¥ó¡ª¡×¤ÊÉ½¾ð¡Êº¸¡Ë¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¡Ê±¦¡Ë¤òÁªÂò
¡¡¤³¤ì¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬´°Î»¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¡Ö30MP¡×¥·¥êー¥º¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿´îÂ¿°êÂå¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
(C)¤Ï¤Þ¤¸¤¢¤¡¿Ë§Ê¸¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹