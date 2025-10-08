心も体もリセット 銭湯を“相談文化”へ　悩みに向き合う入浴体験

銭湯を活用した心と体をリセットする新たな提案とは。

東京・中野区にある1936年創業の銭湯「松本湯」。

ロッカーには「今日、よく頑張ったなと思えることは？」という言葉が貼られており、浴室の壁には「体の汚れも心のもやもやも、まるごと洗い流そう」など、至る所に問いかけがありました。

実はこれ、お風呂で“もやもや”を解消する新体験のイベント「もやもや洗湯〜洗い流して、心ととのう〜」という試み。

10月10日の世界メンタルヘルスデーを前に、カウンセリングなどの支援サービスを提供する企業「Smart相談室」が主催しています。

訪れた人には、入浴時間を使って問いかけに向き合ってほしいという狙いです。

そもそも、なぜ銭湯かというと、Smart相談室の広報・宮田有利子さんは「（銭湯は）スマホ・情報から隔離され2時間くらい過ごすのは、現代の中でなかなかない環境。そこで自分の気持ち・不安・悩みに気づいてもらうのを促しやすい環境だなと思いました」と話します。

湯船に漬かり自分の悩みに向き合う「入浴体験」。

お風呂上がりにも“ある仕掛け”が用意されています。

休憩所に設置されている水色のポスト。

不安や悩みなどをはがきに書いて投函（とうかん）することで、“もやもや”を吐き出し心を整理してもらうことが目的です。

利用客は「（モヤモヤは）将来の不安。（悩みが）全部洗い流せた」「銭湯行くとすっきりして（心が）晴れるので、（イベントの）題材にピッタリ」と話します。

Smart相談室は気軽に悩みを吐き出せる場を提供することで、あらためて人に相談する大切さを知ってほしいといいます。

Smart相談室 代表取締役CEO・藤田康男さん：

銭湯でぼーっとして“誰かと話してみようかな”とか、“吐き出してみようかな”と思ってもらえるといい。会社としてもイベントとしても、多くの人に相談文化の大切さを知ってもらいたい。

心も体もリセット。イベントは10月13日までの開催です。