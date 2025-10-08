【アダマスマキナ AM-Z01CP バーサークフューラー シュトゥルム＆ヤクトユニット】 2026年3月下旬 発売予定 価格：30,800円 【AM-Z01EX バーサークフューラー(素体) 】 2026年3月下旬 発売予定 価格：30,800円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は完成品フィギュアオプションパーツ「アダマスマキナ AM-Z01CP バーサークフューラー シュトゥルム＆ヤクトユニット」をタカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として10月8日より予約受付を開始した。発売は2026年3月下旬を予定し、価格は30,800円。

また、「AM-Z01EX バーサークフューラー(素体) 」も同時予約開始した。

本商品は別売りの「AMZ-01 バーサークフューラー」もしくは、「AM-Z01EX バーサークフューラー（素体）」と組み合わせることで「シュトゥルムフューラー」・「ヤクトフューラー」を再現可能。「ヤクトユニット」は初の立体化となる。

高機動戦特化の「シュトゥルムフューラー」ではシュトゥルムブースターの連動開閉ギミック、フレキシブルアームによるエクスブレイカーが可動する。

砲撃戦特化の「ヤクトフューラー」では、ハイブリッドヴァリアブルキャノンの連動伸縮ギミック、ミサイルポッドのハッチ開閉、フレキシブルアームによりサブアームが可動する。各ユニットの頭部は2種類の形態を再現できる。

アダマスマキナ AM-Z01CP バーサークフューラー シュトゥルム＆ヤクトユニット

2026年3月下旬 発売予定

価格：30,800円

AM-Z01EX バーサークフューラー(素体)

2026年3月下旬 発売予定

価格：30,800円

ZOIDS ADAMAS MACHINA SERIES

AM-Z01CP バーサークフューラー

シュトゥルム＆ヤクトユニット

本日予約受付開始



国内：タカラトミーモール含む

「T-SPARK ZONE」流通限定商品



「AMZ-01 バーサークフューラー」(別売)もしくは、「AM-Z01EX… pic.twitter.com/9Ljdsn7eTk - ゾイド【公式】 (@zoids_official) October 7, 2025

(C) ＴＯＭＹ