「アダマスマキナ AM-Z01CP バーサークフューラー シュトゥルム＆ヤクトユニット」がタカラトミーモールにて予約開始「AM-Z01EX バーサークフューラー(素体) 」も同時予約
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は完成品フィギュアオプションパーツ「アダマスマキナ AM-Z01CP バーサークフューラー シュトゥルム＆ヤクトユニット」をタカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として10月8日より予約受付を開始した。発売は2026年3月下旬を予定し、価格は30,800円。
また、「AM-Z01EX バーサークフューラー(素体) 」も同時予約開始した。
本商品は別売りの「AMZ-01 バーサークフューラー」もしくは、「AM-Z01EX バーサークフューラー（素体）」と組み合わせることで「シュトゥルムフューラー」・「ヤクトフューラー」を再現可能。「ヤクトユニット」は初の立体化となる。
高機動戦特化の「シュトゥルムフューラー」ではシュトゥルムブースターの連動開閉ギミック、フレキシブルアームによるエクスブレイカーが可動する。
砲撃戦特化の「ヤクトフューラー」では、ハイブリッドヴァリアブルキャノンの連動伸縮ギミック、ミサイルポッドのハッチ開閉、フレキシブルアームによりサブアームが可動する。各ユニットの頭部は2種類の形態を再現できる。
アダマスマキナ AM-Z01CP バーサークフューラー シュトゥルム＆ヤクトユニット
2026年3月下旬 発売予定
価格：30,800円
AM-Z01EX バーサークフューラー(素体)
2026年3月下旬 発売予定
価格：30,800円
AM-Z01CP バーサークフューラー
シュトゥルム＆ヤクトユニット
本日予約受付開始
国内：タカラトミーモール含む
「T-SPARK ZONE」流通限定商品
「AMZ-01 バーサークフューラー」(別売)もしくは、「AM-Z01EX… pic.twitter.com/9Ljdsn7eTk
