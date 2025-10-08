【AZ-13 キャノリーモルガ】 2026年5月下旬 発売予定 価格：6,050円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」はムービングキット「AZ-13 キャノリーモルガ」を10月8日より予約受付を開始した。発売は2026年5月下旬を予定し、価格は6,050円

本商品は「ゾイド」シリーズに登場する帝国軍のイモムシ型ゾイド「モルガ」にキャノリーユニット「AZ120mmグランドキャノン」を装備した仕様を「ADVANCED Ziシリーズ」で立体化したもの。

1/72スケールの組み立てキットとなっており、電動ユニットによりスイッチを入れることで昆虫独特の走行を再現。コックピットに搭乗可能な、1/72の未塗装の一般兵士のフィギュア×1が付属する。スイッチを反対側に入れることで、後進走行が可能となっている。

キャノリーユニットはモルガ本体の背部に動力を伝えるギア連動機構が採用され、ギアが連動することで、グライドキャノンが電動アクションを行なう。

さらに、新規デザインのオプションパーツとして「ジャミングアンテナ」が搭載されている。

ZOIDS ADVANCED Zi SERIES

AZ-13 キャノリーモルガ

