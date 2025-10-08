スキンヒーローの新作で血色感アップ♡肌も唇も明るくトーンアップ

くすみや疲れが気になる秋冬の肌や唇に朗報です。BCLカンパニーの「スキンヒーロー」シリーズから、顔全体のトーンアップを叶える新作が登場。2025年10月7日より数量限定で発売される「顔色改善クリーム下地 01 血色感ピンク」と「顔色改善リップクリーム 01 血色感レッド」は、メイクとスキンケアを両立し、血色感あふれる印象へ導きます。自然な明るさと潤いで、いつもの表情をもっと輝かせてくれるアイテムです♡

スキンヒーローの顔色改善下地でくすみレス肌へ

「顔色改善クリーム下地 01 血色感ピンク」は、SPF50＋・PA++++で紫外線をブロックしながら、くすみや色ムラを自然に補正。クマや毛穴をカバーし、血色感と透明感をプラスします。

さらに皮脂と水分のバランスを整える【イノシトール³】や、潤いをキープする【吸着型ヒアルロン酸²】など、美容成分も贅沢に配合。

パラベン・アルコール・鉱物油など5つのフリー処方で肌にやさしく、単品使用なら石鹸オフもOKです。忙しい朝もひと塗りで「スキンケア×トーンアップ」を叶えます。

スキンヒーロー 顔色改善クリーム下地 01 血色感ピンク＜化粧下地＞



価格：1,320円（税込）

容量：30g

SPF50＋・PA++++／5つのフリー処方

＊2 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿）

＊3 保湿

スキンヒーローの血色感リップでツヤめく唇に♪

乾燥やくすみで血色を失いがちな唇に、温感成分⁹入りで血色感をアップする「顔色改善リップクリーム 01 血色感レッド」。ひと塗りでナチュラルに、重ね塗りでしっかり発色する2WAY仕様です。

【ショウガエキス¹⁰】や【トウガラシエキス¹¹】などの温感・保湿成分に加え、【シアバター¹⁴】と【5種の植物油*¹³】がしっとりツヤ膜をキープ。

ツヤと潤いが長時間続き、湯上がりのような自然な血色感が叶います。

スキンヒーロー 顔色改善リップクリーム 01 血色感レッド＜リップクリーム＞



価格：990円（税込）

3つのフリー処方／温感・保湿成分配合

＊10 ショウガ根エキス（保湿）

＊11 トウガラシ果実エキス（保湿）

＊13 アボカド油、カニナバラ果実油、ツバキ種子油、ホホバ種子油、マカデミア種子油（全て保湿）

＊14 シア脂（保湿）

血色感を味方に、明るく前向きな秋メイクを♡

肌も唇もくすみ知らずに導くスキンヒーローの新作は、血色感とツヤを両立した頼れる味方。

紫外線ケアから保湿まで、メイク中もスキンケア効果を実感できるのが魅力です。忙しい朝も、外出先でも、ひと塗りで印象アップ♡

季節の変わり目こそ、スキンヒーローの「血色感」アイテムで軽やかに、美しく過ごしてみませんか？