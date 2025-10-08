NY株式7日（NY時間11:11）（日本時間00:11）
ダウ平均　　　46624.21（-70.76　-0.15%）
ナスダック　　　22830.19（-111.48　-0.49%）
CME日経平均先物　48220（大証終比：+280　+0.58%）

欧州株式7日GMT15:11
英FT100　 9478.04（-1.10　-0.01%）
独DAX　 24396.34（+18.05　+0.07%）
仏CAC40　 7974.06（+2.28　+0.03%）

米国債利回り
2年債　 　3.576（-0.012）
10年債　 　4.131（-0.021）
30年債　 　4.731（-0.017）
期待インフレ率　 　2.346（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.718（-0.001）
英　国　　4.732（-0.004）
カナダ　　3.196（-0.017）
豪　州　　4.388（+0.054）
日　本　　1.678（-0.004）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.50（-0.19　-0.31%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4009.70（+33.40　+0.84%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122255.38（-3005.43　-2.40%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1846万5453（-453940　-2.40%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ