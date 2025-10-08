ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は７０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間11:11）（日本時間00:11）
ダウ平均 46624.21（-70.76 -0.15%）
ナスダック 22830.19（-111.48 -0.49%）
CME日経平均先物 48220（大証終比：+280 +0.58%）
欧州株式7日GMT15:11
英FT100 9478.04（-1.10 -0.01%）
独DAX 24396.34（+18.05 +0.07%）
仏CAC40 7974.06（+2.28 +0.03%）
米国債利回り
2年債 3.576（-0.012）
10年債 4.131（-0.021）
30年債 4.731（-0.017）
期待インフレ率 2.346（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.718（-0.001）
英 国 4.732（-0.004）
カナダ 3.196（-0.017）
豪 州 4.388（+0.054）
日 本 1.678（-0.004）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.50（-0.19 -0.31%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4009.70（+33.40 +0.84%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122255.38（-3005.43 -2.40%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1846万5453（-453940 -2.40%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46624.21（-70.76 -0.15%）
ナスダック 22830.19（-111.48 -0.49%）
CME日経平均先物 48220（大証終比：+280 +0.58%）
欧州株式7日GMT15:11
英FT100 9478.04（-1.10 -0.01%）
独DAX 24396.34（+18.05 +0.07%）
仏CAC40 7974.06（+2.28 +0.03%）
米国債利回り
2年債 3.576（-0.012）
10年債 4.131（-0.021）
30年債 4.731（-0.017）
期待インフレ率 2.346（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.718（-0.001）
英 国 4.732（-0.004）
カナダ 3.196（-0.017）
豪 州 4.388（+0.054）
日 本 1.678（-0.004）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.50（-0.19 -0.31%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4009.70（+33.40 +0.84%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122255.38（-3005.43 -2.40%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1846万5453（-453940 -2.40%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ