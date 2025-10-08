カタールW杯は「当時J3だったのでファン目線で見ていた」期待の190cm大型DF安藤智哉が北中米W杯サバイバルへ「思い切ってやるだけ」
無念の負傷辞退から1か月、期待の長身CB安藤智哉(福岡)が再び日本代表に食い込んだ。初招集だった今年7月のEAFF E-1選手権でのアピールが実り、ようやく掴んだチャンスをさらに活かすべく、「チャレンジャーなので失うものはないし、思い切ってやるだけ」と意気込んだ。
1999年生まれの安藤は190cmの長身を誇るCB。2021年に愛知学院大から当時J3リーグだったFC今治に加入し、プロキャリアをスタートすると、23年にJ2の大分、25年にJ1の福岡と渡り歩き、着実なステップアップを遂げてきた。そして今年7月、E-1選手権で日本代表に初招集され、初戦の香港戦でさっそくデビュー。第3戦・韓国戦ではさらにパフォーマンスを高め、大会2連覇に大きく貢献していた。
世界基準のフィジカルを持った26歳には森保一監督も熱視線を向け続けており、9月のアメリカ遠征でもメンバー入り。9月は遠征直前のJ1リーグ戦で負傷し、招集を辞退する形とはなったが、10月に向けては「まずはケガをしてしまった以上は早く治すことだけにフォーカスして、あとはクラブでどれだけやれるか」と意気込みながら「なかなか結果は出ていなかったけど、結果を出しながら自分のコンディションを上げていくところにフォーカスして、代表合流前は勝てて来られたので気持ちとしては明るい」と心境を語った。。
10日に対戦するパラグアイはヘディングを得意とする選手がメンバーに数多く名を連ねているが、まずは持ち味の高さで競り勝っていく構えだ。「攻守での高さがどこまで通用するか。相手の個の能力が高いので、どういった駆け引きがあるかも学びになる。いろんなものを吸収してやっていきたい」と謙虚に活躍を誓った。
その先にW杯という夢の舞台が見えてくるはずだ。前回のカタールW杯では「当時はJ3だったので結構ファン目線で見ていました」という安藤。しかし、今ではW杯への思いを問われて「サッカーをやっている以上はもちろんある」と言い切れるほどになった。欧州組との初共演でも成長を遂げるべく、「ここでのアピールが本当に大事になってくると思うので気負いすぎず、自分らしくいつも通りのプレーをしながら爪痕を残せれば」と果敢に挑む。
(取材・文 竹内達也)
