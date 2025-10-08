¥À¥¤¥¢¥¯¥í¥ó¡ÖDA-122 ¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ùー¥¹GX/FD¡ã¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Þ¥á¥ó¥È¥»¥Ã¥È¡ä¡×ÅÐ¾ì¡ª¼óÅÔËÉ±ÒRBÂçÂâ¤Î´ú´Ïµ¡¡Ö¥¸ー¥¨¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È·²¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥È
¡ÚDA-122 ¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ùー¥¹GX/FD¡ã¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Þ¥á¥ó¥È¥»¥Ã¥È¡ä¡Û 2026Ç¯3·î²¼½Ü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§33,000±ß
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Î°Ù¡¢ºÇ½ª»ÅÍÍ¤È·Á¾õ¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥¢¥¯¥í¥ó¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡ÖDA-122 ¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ùー¥¹GX/FD¡ã¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Þ¥á¥ó¥È¥»¥Ã¥È¡ä¡×¤ò2026Ç¯3·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï33,000±ß¡£¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë´Þ¤à¡ÖT-SPARK ZONE¡×Î®ÄÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖDA-120 ¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ùー¥¹GX¡ã¥í¥¤¥ä¥ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Àー¡ä¡×¡ÊÊÌÇä¡Ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ¶×¸µéÀïÆ®Ê¼´ï¡¦GX¥½ー¥É¡¢Àï´ÏÅª¡¦¹Ò¶õÊì´ÏÅªµ¡Ç½¤ò¤è¤ê¶¯²½¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È·²¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¡£Éð´ï¤òÁõÈ÷¤·¤¿¡Ö¥À¥¤¥¢¥¯¥í¥óÂâ°÷/Ver.2.0¡×¡Ê¢¨Éð´ïÁõÈ÷¾õÂÖ¡Ë3ÂÎ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¡ÚÁõÃå¥¤¥áー¥¸¡Û
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Î°Ù¡¢ºÇ½ª»ÅÍÍ¤È·Á¾õ¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) £Ô£Ï£Í£Ù