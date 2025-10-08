「戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー」のサウンドウェーブ&コンドルがアニメカラーで登場！「MPG」シリーズで立体化
タカラトミーは、「トランスフォーマー」シリーズよりアクションフィギュア「MPG-19 サウンドウェーブ&コンドル」を2026年5月下旬に発売する。価格は24,200円。
本商品は、トランスフォーマーの次世代最高峰ブランドであるMPGシリーズより、アニメ「戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー」に登場するデストロン情報参謀「サウンドウェーブ」とカセットロン空中攻撃兵「コンドル」をアニメカラーで再現したアクションフィギュア。「サウンドウェーブ」はカセットプレイヤーからロボットに、コンドルはカセットテープからコンドル型ロボットに完全変形する。
カセットモードのコンドルは、劇中同様にサウンドウェーブの胸部に格納が可能。また、ロボットモードのコンドルは、サウンドウェーブの腕や肩に固定させることもできる。振動ブラスターガンは筒状の収納形態から、ブラスター形状の手持ち武器に変形。劇中で探査活動に使用したスキャナーが付属し、ロボットモード時の腕に取り付けることができる。
本商品では、ディスプレイパネルをサウンドウェーブの胸に取り付けることができ、紙製のディスプレイシートを挟み込むことで劇中のシーンを再現可能。エネルゴンキューブは無色透明とクリアパープルの2種類が付属し、サウンドウェーブの胸に取り付けることができる。カセットモードのコンドルを収納できるケースが付属する。
【セット内容】
サウンドウェーブ本体×1、コンドル×1、振動プラスターガン×1、センサー×1、ディスプレイパネル×1、エネルゴンキューブ（クリアー）×1、エネルゴンキューブ（パープル）×1、ケース×1、ディスプレイシート（A）×1、ディスプレイシート（B）×1、キャラクターカード（サウンドウェーブ）×1、キャラクターカード（コンドル）×1、取扱説明書×1
※「MP-13 サウンドウェーブ」に付属しているメガトロンガンは、本製品には付属しておりません。
