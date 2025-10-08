吉井和哉、新曲「甘い吐息を震わせて」リリックビデオを10・8にプレミア公開 本人撮影写真×ドラマ『そこから先は地獄』の映像で構成
吉井和哉の新曲「甘い吐息を震わせて」のリリックビデオが、8日午後8時にYouTubeでプレミア公開されることが決定した。同作は、8日より放送開始となる日本テレビ系ドラマ『そこから先は地獄』（毎週水曜 深0：24）の主題歌として書き下ろされた楽曲で、4年ぶりの新曲リリースとなる。
【画像】吉井和哉が撮り下ろした写真を起用した「甘い吐息を震わせて」ジャケット
リリックビデオでは、吉井自身が撮影した写真と、ドラマ本編の映像が使用され、配信ジャケットとリンクした世界観が展開される。映像ディレクションは森野継偉が手がけた。
楽曲は8日より各配信サイトにてリリース。作詞作曲は吉井、編曲は船山基紀と鶴谷崇が務めている。また、デジタルリリースにあわせて、Apple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Music、LINE MUSICのいずれかでアーティストページをフォローすると、応募者全員にオリジナル待受画像をプレゼントするキャンペーンもスタート。抽選で30名には、吉井のアーティスト写真を使用したステッカーも贈られる。応募は21日午後11時59分まで。
ドラマ『そこから先は地獄』は、井桁弘恵を主演に、豊田裕大、落合モトキ、奈月セナ、小西桜子、小久保寿人、和田聰宏、山崎紘菜らが出演。毎週火曜24時24分から放送され、TVerおよびHuluでの見逃し配信も予定されている。
吉井は、全国9公演を巡るツアー『吉井和哉 TOUR2025/26 IVIVI BLOOD MUSIC』の開催も決定している。12月4日の神奈川・KT Zepp Yokohama公演を皮切りに、東京・日本武道館やZepp Haneda、大阪・Zepp Osaka Baysideなどを巡り、2026年1月31日の宮城・SENDAI GIGS公演まで続く。
