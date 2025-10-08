ITZY、JAPAN 2nd Album『Collector』リリース！日本オリジナル新曲『ROCK & ROLL』MVも同時公開

世界を魅了する高いパフォーマンススキルで地位を確立している5人組グローバルグループ・ITZY（イッチ）が、10月8日にJAPAN 2nd Album『Collector』をリリースした。

【注目】ITZY、全メンバーがJYPエンタと再契約！

これに合わせて、日本オリジナルの新曲『ROCK & ROLL』のミュージックビデオも公開された。

『ROCK & ROLL』は、“Yeah we’re so rock & roll”という歌詞の通り、固定概念や枠を壊し、自分だけのやり方で進む自由な姿勢をロックンロール精神で表現した楽曲。一度きりの今日を全力で楽しみ、自分の可能性を信じて挑戦しようというメッセージが込められている。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）

ミュージックビデオでは、自分のやり方で突き進み、次第に輝いていく様子が表現されており、ITZYの強い意志と情熱が感じられる映像となっている。メンバーが「踊っていると自然と笑顔がこぼれてしまう」と話すほど、気分が高揚する腕を“ROLL”させるリズミカルなダンスと、ハンドサインの振り付けにも注目だ。

また、ITZY JAPAN 2nd Album『Collector』の配信もスタート。『ROCK & ROLL』をはじめとする日本オリジナルの新曲に加え、韓国でリリースされた人気曲『Girls Will Be Girls』『Imaginary Friend』のJapanese ver.など、全収録曲が新曲というフルボリュームで、ITZYの多彩な魅力を存分に堪能できるアルバムとなっている。

さらに、10月11日〜13日には、東京・国立代々木競技場第一体育館でファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY！“ON AIR”」を開催（11日・12日公演はSOLD OUT）。 日本で初の大型ファンミーティングとなる本イベントでは、ITZYメンバーがMIDZY（ファン）と交流する準備ができており、新曲『ROCK & ROLL』の初披露をはじめ、多彩なライブパフォーマンスを予告している。

“パフォーマンスクイーン”として確固たる地位を築いたITZY。彼女たちの圧倒的なステージを、ぜひその目で体感してみてほしい。