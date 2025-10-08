¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥êー¥º¤Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー/ONE¡×¤Î¥¨¥¢¥é¥¯¥Ë¥Ã¥É¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥ªー¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀïÆ®°÷¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¥Á¥ãー¥¸¥ãー¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä
¡ÖTS-14-¥¨¥¢¥é¥¯¥Ë¥Ã¥É¡×
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖTS-14-¥¨¥¢¥é¥¯¥Ë¥Ã¥É¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖTS-15-¥¦¥¤¥ó¥É¥Á¥ãー¥¸¥ãー¡×¤ò2026Ç¯3·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ4,400±ß¡£
¡¡º£²ó¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅ¬¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥êー¥º¤è¤êCG¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー/ONE¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¢¥é¥¯¥Ë¥Ã¥É¡×¤È¡¢¥ªー¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀïÆ®°÷¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¥Á¥ãー¥¸¥ãー¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡CG¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー/ONE¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¨¥¢¥é¥¯¥Ë¥Ã¥É¤ò·àÃæ¤Î»Ñ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËºÆ¸½¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¥âー¥É¤«¤é¥µ¥¤¥Ð¥È¥í¥óÀ±¤ÎSF¥Ø¥ê¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¡£
¡¡¥Óー¥¯¥ë¥âー¥É¤Ç¤Ï²óÅ¾¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¥íー¥¿ー¤òµ¡Ç½¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢±Ç²èËÜÊÔ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¥âー¥É¤Ç¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊºÙ¤¤Â¿µÓ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÆ¸½¡£¤Þ¤¿ÏÓ¤ËÁõÈ÷¤Ç¤¤ë2Ãú¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¥¨¥¢¥é¥¯¥Ë¥Ã¥ÉËÜÂÎ¡ß1¡¢¡Ê¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ë¡ß2¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡ß1
¡ÖTS-15-¥¦¥¤¥ó¥É¥Á¥ãー¥¸¥ãー¡×
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¥Á¥ãー¥¸¥ãー¡×¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥êー¥º¤è¤êºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥É¥Á¥ãー¥¸¥ãー¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥«ー¤«¤é¥í¥Ü¥Ã¥È¥âー¥É¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¥ªー¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀïÆ®°÷¡£²ÃÂ®ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¼¥íµ÷Î¥¤«¤é¤Î²ÃÂ®¤Ç¤Ï¥ªー¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢À³Ê¤â¤½¤Î²ÃÂ®ÅÙÊÂ¤ß¤Ë¤»¤Ã¤«¤Á¤ÇÃç´ÖÃ£¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¡£¼§ÎÏ¥Õ¥£ー¥ë¥É¤òÈ¯À¸¤µ¤»ÂÐ¾ÝÊª¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤ÈÌµ¤¯Áà¤ì¤ë¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ½Æ¤È¼§ÎÏ¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¥¦¥¤¥ó¥É¥Á¥ãー¥¸¥ãーËÜÂÎ¡ß1¡¢ÀìÍÑ½Æ¡ß1¡¢¼§ÎÏ¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Ñー¥Ä¡ß1¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ
(C)TOMY.(C) 2026 Paramount Pictures Corporation.
All Rights Reserved. TM & (C) denote Japan Trademarks.
(C)TOMY