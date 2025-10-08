「アリナミンナイトリカバーi」50mL×10本セット

Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」の対象商品に「アリナミンナイトリカバーi」が追加された。開催期間は10月10日23時59分まで。

「アリナミンナイトリカバーi」は、目に関与する「生薬クコシ流エキス」、睡眠に関わるアミノ酸「グリシン」、抗疲労成分「フルスルチアミン」など全8種類の有効成分が配合されたノンカフェイン飲料。寝る前に飲むことで、寝ている間に有効成分が身体に浸透し、栄養不良に伴う目の疲れや体の疲労をサポートする。味はブルーベリー風味。

今回のセールでは50mL×10本セットと50mL×30本セットが対象となっており、商品ページのクーポン使用でさらに10％OFFが適応される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「アリナミンナイトリカバーi」50mL×30本セット