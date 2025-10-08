大人向け“カオス”アニメ『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2、Prime Videoで10月29日から独占配信
A24製作の大人向けミュージカルアニメ『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2が、Amazonのプライム会員向け動画配信サービス「Prime Video」で10月29日より240を超える国と地域で独占配信される。配信開始に先駆け、日本語版本予告映像、キービジュアル、場面写真が一挙公開された。地獄を舞台に、悪魔たちの更生を描く“カオス”な物語が、新たなステージへと突入する。
【動画】『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2、日本語版本予告
今回公開された本予告編は、「戦争は起きる。天使を殺して見せた」というテレビの悪魔・ヴォックスの衝撃的なせりふから始まる。悪魔を贖罪させて、もっと素晴らしい人生を歩むように更生させようという想いでハズビン・ホテルを運営する主人公チャーリーの陰で、ハズビン・ホテルを利用して天国に反乱を仕掛けようとするヴォックス率いるチームVの暗躍が描かれ、シリーズ最大の戦いの予兆を感じさせる。果たしてチャーリーは、天国と地獄を巻き込む戦争を止めることができるのか――。歌やダンスがふんだんに盛り込まれた本予告で、シーズン2への期待は一層高まっている。
シーズン1は独占配信中。シーズン2は全8話構成。10月29日より毎週2話ずつ新エピソードが配信され、最終話は11月19日に配信開始となる。
すでにシーズン3、シーズン4の製作も発表されており、同じ世界観を共有するスピンオフ『ヘルヴァ・ボス』（Prime Videoで独占配信中）とともに、“ヘラバース・ユニバース”として拡張を続けている。
■『ハズビン・ホテルへようこそ』について※（ ）内は英日ボイスキャスト
本作は、地獄の王女チャーリー（エリカ・ヘニングセン／清水理沙）が、地獄の人口過剰を平和的に減らすために悪魔を更生させるという、不可能とも思える目標を追い求める姿を描いている。天使たちによる毎年の悪魔退治の後、彼女は利用客が天国へ "チェックアウト "することを期待してホテルをオープンする。地獄の大半は彼女の目標を嘲笑うが、彼女の献身的なパートナーであるヴァギー（ステファニー・ベアトリス／種市桃子）と、最初の被験者であるポルノスターのエンジェル・ダスト（ブレイク・ロマン／平野潤也）は彼女に寄り添っている。“ラジオ・デーモン "として恐れられるアラスター（アミール・タライ／佐藤せつじ）がチャーリーの活動を支援するために手を差し伸べたとき、彼女の狂気の夢は現実になるチャンスを与えられる。
チャーリーが天使軍に勝利した後、ホテルは新しい住人で活況を呈している。しかし、彼女が落胆しているのは、その多くが別の目的でホテルに滞在しているということだ。天国への恨みが募り、罪人たちが反撃できることに気づくと、地獄と天国との間で高まる緊張を利用しようとする罪人たちが大勢現れる。
上級悪魔の3人組、V軍団だ。チャーリーがホテルの目標（悪魔を更生させること）と世間のイメージを守ろうと奮闘する一方で、テレビの悪魔ヴォックス（クリスチャン・ボール／遠藤大智）率いるチームVは、自分たちをトップに据えて天国を乗っ取る計画を立てる。一方、天国では天使たちが、サー・ペンシャス（アレックス・ブライトマン／上田燿司）の贖罪による波紋と、地獄に対して以前に彼らが行った残虐非道な行為への対処に追われるのだった。
ヴィヴィアン・メドラーノによって製作された『Hazbin Hotel』パイロット版は、2019年にYouTubeで公開され、瞬く間に再生回数1億1700万回を超え、世界中に熱狂的なファンを獲得。それを基に製作された本シリーズは、大人のユーモア、忘れられないキャラクター、キャッチーなミュージカルナンバーを融合させ、まったく独創的でユニークな世界を作り出している。
ヴィヴィアンはクリエイター/製作総指揮のほか、全エピソードを監督。製作総指揮はほかにもナ・タフォヤ＝キャメロン（『アルティメット・スパイダーマン」）とブレット・コーカー（『ボブズ・バーガーズ』『セントラル・パーク』）が名を連ねる。A24スタジオとアニメーションスタジオのBento Box Entertainmentが製作している。
