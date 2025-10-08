パレスチナ自治区ガザ地区での戦闘終結に向けたイスラエルとハマスの和平協議について、最新情報をイスラエルからお伝えします。

ガザ地区では、爆撃による煙が断続的に上がっています。和平交渉が始まってからもイスラエル軍による攻撃は止まずパレスチナ側は、6日も過去24時間に21人が死亡したと発表しています。

こうしたなか、和平交渉は2日目の協議が仲介国エジプトで始まりました。アメリカのトランプ大統領は6日の協議のあと、「合意の成立を確信している」と自信をみせています。

エジプトの外相はSNSに投稿し、「交渉は、和平案の第一段階、人質解放や支援物資搬入などの条件整備に取り組んでいる」と説明しています。そのうえで、「第1段階は今週中に完了する可能性があるとの報告を受けている」と明らかにしました。

――ハマスは和平案をどこまで受け入れるのか見通しはありますか？

ハマスは和平案について、人質の解放や停戦、物資の搬入などには同意しています。一方で、武装解除やガザ地区の戦後統治への関与については、態度を明らかにしていません。

これまでイスラエルとの闘争を目標に掲げてきただけに、武装解除を受け入れれば存在意義を失いかねません。ハマス側は「交渉を継続するが、武器は手放さない」とも発言しています。

イスラエルメディアは、協議が数日以内に進展しなければ、ガザ地区で軍事作戦が再開される可能性を伝えています。

ハマスの武装解除とガザ地区の戦後統治への関与という2つの課題をいかにして乗り越えられるかが今後のカギとなります。