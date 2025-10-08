バレーボール男子日本代表の高橋藍（サントリー）は、世界最高峰のチームとの戦いを通じて多くの刺激を得たようだ。

昨季のＳＶリーグ覇者・サントリーとパートナーシップを締結した縁で、イタリア１部の名門・ペルージャとサントリーの国際親善試合（東京・有明アリーナ）が実現。初日となった７日の一戦は、１―３でサントリーが敗戦。第１セットは２５―２０で制すも、第２セット以降は流れをつかむことができなかった。

白星はつかめずも、欧州チャンピオンズリーグ王者との一戦で世界レベルのプレーを肌で実感。「１セット目は取ったけど、２セット目を簡単に取らせてくれなかった。自分たちは１セット目を取ってからダウンしていったので、逆に上げてきたペルージャのレベルの高いマインドを学ぶことができた」と収穫を口にした。

直近の目標はＳＶリーグでの連覇。男子は２４日に開幕を控えており、残された時間はわずかだ。「世界選手権が終わって合流してまだ日が経ってないので、チーム的にはまだまだ出来上がっていない部分は多い」と分析した上で「ペルージャという世界最高のチームが相手をしてくれるので、レベルの高いところで自分たちは成長できると思う。いろいろな部分を盗めると思うので、自分たちのものにしてチーム力をさらに上げていきたい」と高みを見据えた。