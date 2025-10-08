次世代ガールズコレクティブ・Re:inc.、「プラスティック・ラブ」を踊りながらカバー
ガールズコレクティブ「Re:inc.」が、竹内まりやの名曲「プラスティック・ラブ」のカバーを10月8日（水）にリリースすることを発表した。
ダンス&ボーカルを中心に活動するメンバー5名と、映像・アート・デザインなどのクリエイティブワークに特化したメンバー2名、総勢7名によって構成される形に捉われないスタイルが特徴のアーティスト集団、Re:inc.。
情報や選択肢の多さに疲れてしまう「ストレス社会」と呼ばれる現代。「正解」に縛られず、自分のやりたいことをマイペースに創造していく姿をアーティストたちが体現しながら、リスナーそれぞれの選択も肯定してくれる、そんな”ストレスフリー”に生きるきっかけを与える音楽・存在を目指して活動する彼女たち。
「プラスティック・ラブ」においては、ただ歌うだけじゃなく”グループで””踊りながら”カバーする、という、若い世代をより惹きつけるための挑戦に挑んでいる。また、動画の公開は後日発表されるとのことで、高い期待と注目が集まりそうだ。
Official HP https://reinc-official.com/
