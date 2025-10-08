きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは１．１６ドル台半ばに下落。２１日線を下放れる展開が見られているが、目先は１００日線が１．１６２５ドル付近に来ており、下値メドとして意識される。



フランスの政治リスクが再び浮上していることで、投資家がユーロ上昇への賭けを縮小している可能性は高い。しかし、ユーロへの影響は抑制されたものに留まるはずだとの指摘も出ている。市場は政治危機を見ているが、債務不履行の脅威までは認識していない。また、例え債務不履行が視野に入ったとしても、ＥＣＢがその前に支援を提供することが想定されるという。



さらに、ユーロ圏全体では経常収支が黒字であることから、フランス国内のファンダメンタルズ悪化から、ユーロをある程度保護するはずだとも述べている。ただ、投資家がドルショートを解消する可能性はあることから、短期的にユーロドルは下値を模索する余地はあると見ているという。



EUR/USD 1.1665 EUR/JPY 176.30 EUR/GBP 0.8681



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

