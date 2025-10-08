ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国国慶節・中秋節連休、Uターンラッシュ始まる 中国国慶節・中秋節連休、Uターンラッシュ始まる 中国国慶節・中秋節連休、Uターンラッシュ始まる 2025年10月8日 0時3分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ７日、河南省・洛陽竜門駅で乗車を待つ人たち。（洛陽＝新華社配信／張怡熙） 【新華社北京10月7日】中国で7日、国慶節・中秋節連休（1〜8日）をふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュが始まった。７日、雲南省・昆明駅で列車に乗車する人たち。（昆明＝新華社配信／楊紫軒）７日、江蘇省の常泰長江大橋を渡る車。（ドローンから、泰州＝新華社配信／湯徳宏）７日、山東省青島市膠州湾トンネルの出入り口。（ドローンから、青島＝新華社配信／張進剛）７日、黒竜江省・ハルビン駅で出口に向かう人たち。（ハルビン＝新華社記者／張濤）７日、天津西駅で出口に向かう人たち。（天津＝新華社記者／趙子碩）７日、江蘇省・南京駅で出口に向かう人たち。（南京＝新華社配信／蘇陽）７日、江蘇省の南京長江大橋を渡る車。（ドローンから、南京＝新華社配信／楊素平）７日、海南省海口市の新海港で、フェリーに乗船する車。（海口＝新華社記者／張麗螭）７日、承唐高速道路（河北省承徳市−唐山市）の同省遵化市区間を走る車。（ドローンから、遵化＝新華社配信／劉満倉）７日、河北省・石家荘駅で改札を通る人たち。（石家荘＝新華社配信／陳其保）７日、黒竜江省・ハルビン駅で列車の向かう人たち。（ハルビン＝新華社記者／張濤）７日、海南省海口市の新海港で、フェリーに乗船する車を誘導する職員。（海口＝新華社記者／張麗螭）７日、許広高速道路（河南省許昌市−広東省広州市）の湖南省郴州（ちんしゅう）市嘉禾県区間。（ドローンから、嘉禾＝新華社配信／黄春濤）７日、海南省海口市の新海港でに停泊するフェリー。（ドローンから、海口＝新華社記者／張麗螭）７日、天津西駅で改札の列に並ぶ人たち。（天津＝新華社記者／趙子碩）７日、浙江省舟山市普陀区の朱家尖海峡大橋を渡る車。（ドローンから、舟山＝新華社配信／鄒訓永）７日、江蘇省・連雲港駅で改札を通る人たち。（連雲港＝新華社配信／耿玉和） リンクをコピーする みんなの感想は？