台風22号は「非常に強い勢力」に 日本列島への直接の影響は少なくなるも伊豆諸島は大荒れ予報 右に急カーブ…今後の進路と勢力

非常に強い台風第２２号は、７日２１時には

日本の南の

北緯２８度０５分、東経１３７度１０分にあって、

中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６５メートルで

中心から半径９５キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、中心の東側３９０キロ以内と西側２８０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、１２時間後の８日９時には日本の南の北緯２９度３５分、東経１３６度５０分を中心とする半径６５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６５メートルが予想されます。予報円の中心から半径１７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。２４時間後の８日２１時には八丈島の南西約２８０キロの北緯３１度２０分、東経１３７度５０分を中心とする半径９５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６５メートルが予想されます。予報円の中心から半径２００キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。４８時間後の９日２１時には関東の南東の北緯３３度５０分、東経１４４度３５分を中心とする半径１８５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。予報円の中心から半径２８０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。７２時間後の１０日２１時には日本のはるか東の北緯３４度２５分、東経１５８度３５分を中心とする半径３００キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。予報円の中心から半径４１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

■関東地方・伊豆諸島への影響は

台風第２２号は、９日に非常に強い勢力で伊豆諸島付近を東北東へ進む見込みです。伊豆諸島では、暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

［気圧配置など］

強い台風第２２号は、７日１５時には日本の南にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９６０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートルで、中心から半径９５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。台風は発達しながら、７日は日本の南を北西へ進み、８日は進路を次第に北東へ変え、９日は非常に強い勢力で伊豆諸島付近を東北東へ進む見込みです。また、前線が９日にかけて、伊豆諸島付近にほとんど停滞するでしょう。



［風の予想］

伊豆諸島では、８日は非常に強い風が吹き、９日は一部の住家が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。

８日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

伊豆諸島 ２０メートル （３０メートル）

９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方 ２３メートル （３５メートル）

伊豆諸島 ４５メートル （６５メートル）



［波の予想］

伊豆諸島では、８日はうねりを伴って大しけとなり、９日は猛烈にしけるでしょう。関東地方の海上では９日はうねりを伴って大しけとなる見込みです。

８日に予想される波の高さ

関東地方 ３メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ６メートル うねりを伴う

９日に予想される波の高さ

関東地方 ６メートル うねりを伴う

伊豆諸島 １１メートル うねりを伴う



［雨の予想］

伊豆諸島では、前線や台風本体の発達した雨雲により、雷を伴って、８日は激しい雨が、９日は非常に激しい雨の降る所があるでしょう。

７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

伊豆諸島 １００ミリ

その後、８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方南部 ６０ミリ

伊豆諸島 ２００ミリ



［防災事項］

伊豆諸島では、風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、高波にも厳重に警戒してください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。関東地方では、９日はうねりを伴う高波に警戒してください。