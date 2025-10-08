　8日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比200円高の4万8140円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7950.88円に対しては189.12円高。出来高は7101枚となっている。

　TOPIX先物期近は3241.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.59ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48140　　　　　+200　　　　7101
日経225mini 　　　　　　 48135　　　　　+195　　　112044
TOPIX先物 　　　　　　　3241.5　　　　 +12.5　　　 10920
JPX日経400先物　　　　　 29225　　　　　+115　　　　 660
グロース指数先物　　　　　 744　　　　　　+0　　　　 273
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース