日経225先物：8日0時＝200円高、4万8140円
8日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比200円高の4万8140円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7950.88円に対しては189.12円高。出来高は7101枚となっている。
TOPIX先物期近は3241.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.59ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48140 +200 7101
日経225mini 48135 +195 112044
TOPIX先物 3241.5 +12.5 10920
JPX日経400先物 29225 +115 660
グロース指数先物 744 +0 273
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
