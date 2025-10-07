ノーベル生理学医学賞に選ばれた坂口志文さんと、制御性T細胞の鍵となる遺伝子を特定した東大の堀昌平教授が、坂口さんを讃えた上で「信念と気迫があった」と研究への向き合い方を明かしました。

【映像】堀教授が語る坂口氏の素顔

「研究室のミーティングであるとか議論であるとか、いろいろな学会でのプレゼンテーションであるとか、そういうところでやっぱりいつ聞いても迫力のある素晴らしい話をされていたし、さすがは世界の第一人者だなと思いました」（東京大学堀昌平教授、以下同）

東大の堀昌平教授は、25年以上前に坂口さんと出会った際「シャイだが、思慮深い」という第一印象を持ったといいます。

その後、制御性T細胞を研究するため、2年ほど坂口さんの研究室に所属しました。研究室での坂口さんは、日常とは違う一面を見せていたということです。

「やっぱり研究においては厳しい方なので、なかなか論文が出させてもらえないということで、結構卒業もギリギリ間に合うという人が多くて、あるいは伸ばさざるを得なくなったという人もいて、そういう意味では厳しい」

堀教授は、坂口さんとともに制御性T細胞の発生や働きの鍵となる遺伝子を特定して、学術雑誌『サイエンス』に論文を掲載しました。

「こだわりというか、ある意味執着というか、本当にこの細胞が免疫においてとても大事でという信念を持っておられたし、それを自分の手で明らかにするんだという気迫も持っておられましたし、そこはすごく強く感じさせる方でしたね」

（ANNニュース）