『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系）に出演する白岩瑠姫（JO1）から、コメントが到着した。

TVerで『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』をみる あしだかおるとアオイセイによる同名電子コミックをドラマ化する本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野美紀）が、全身整形で25歳の篠原レイコ（齊藤京子）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに“新米ママ”として潜入する復讐エンターテインメント。

本作が地上波連続ドラマ初出演となる白岩。娘を失った母親の前に突如現れる謎の天才外科医・成瀬を演じる白岩は、出演のオファーを受けた際の気持ちを「初めてお芝居した映画から2年以上空いたんですが、『やってみたいな』という気持ちはあった」と語る。

また、自身の演じる成瀬役の魅力に対して「台本を読んで、大事なところでスッと出てくるところもカッコいいなと思っています」とコメントした。天才外科医役だからこそ、注目してほしいシーンに「手術シーンを初めてやらせていただくので、僕自身どうなるのかなと思っています」と答えている。

JO1のメンバーに対して、「ちょうど昨日、（木全）翔也と（佐藤）景瑚とラジオの収録が一緒で、帰り道にドラマの話になったんです。『どういう話？』と聞かれたのであらすじを話したら、『めっちゃ興味ある！』『めっちゃ見たい！』と言ってくれたので、きっとその二人は見てくれると信じています（笑）」と、語る場面も。

加えて、演じる成瀬がミステリアスな役どころであることに対し、「メンバーの中でいちばんミステリアスな存在とは？」と聞かれると、「たぶん僕だと思います（笑）。「私生活で何してるのか分からない」「普段、何食べてるのか分からない」みたいなことをよく言われるんですよ」とコメントした。

白岩瑠姫（JO1）コメント地上波連ドラ初出演で、謎の天才外科医役の話を受けた時の気持ち初めてお芝居した映画から2年以上空いたんですが、「やってみたいな」という気持ちはあったので、今回お話をいただけたことがまずはうれしかったですね。成瀬は原作だとそれほど多く出てくるキャラクターではないけれど、ドラマではカギを握る人物になっていて。僕も成瀬が好きなので、演じるのがすごく楽しみです。

演じる成瀬役のどんなところに魅力を感じたかお話をいただいてすぐに原作を全部買って読ませていただいたら、すごくビジュアルがカッコよかったんです（笑）。台本を読んで、大事なところでスッと出てくるところもカッコいいなと思っています。

注目してほしい白岩瑠姫の表情やシーン手術シーンを初めてやらせていただくので、僕自身どうなるのかなと思っています。すごく楽しみなので、皆さんにもご注目していただけたらうれしいです。

第1話のおすすめシーン僕は、この作品のストーリーがとても好きなんです。タイトルを見たとき、最初は怖いというか、暗いお話なのかなと思ったんですが、一人ひとりに合った方法で復讐していくところも面白いですし、それをうまく描いているところがすごいなと。第1話に限らず、「次、あの人はどんな方法で復讐されるんだろう」と考えながら見ていただけたら、より楽しめるかなと思います。

第1話が成瀬のセリフから始まることについてそれこそ、おいしいですよね（笑）。本当に、役に恥じないようにやらなきゃいけないなと思います。大先輩に囲まれてやらせていただくので、成瀬がちゃんと成瀬でいられるように。そもそも地上波のドラマ自体も初めてなので、周りの方々の様子を見つつ、盗めるところをどんどん盗んでいきたいです。

「このドラマにハマってくれそうだな」と思うJO1メンバーちょうど昨日、（木全）翔也と（佐藤）景瑚とラジオの収録が一緒で、帰り道にドラマの話になったんです。「どういう話？」と聞かれたのであらすじを話したら、「めっちゃ興味ある！」「めっちゃ見たい！」と言ってくれたので、きっとその二人は見てくれると信じています（笑）

JO1メンバーの俳優デビューが続くことについて僕は、みんながやっている映画やドラマ、もちろんバラエティも見られるものは見るようにしているんです。刺激をもらうことも多いし、スケジュールの都合で（俳優業をしているメンバーは）練習にいないことも多いんですが、「ほかのメンバーで支えてあげたいな」という気持ちがありますね。今回は自分の番になりますけど、これからも変わらずに支え合っていけたらいいなと思っています。

JO1メンバーの中でいちばんミステリアスな存在は？たぶん僕だと思います（笑）。「私生活で何してるのか分からない」「普段、何食べてるのか分からない」みたいなことをよく言われるんですよ。よくよく考えると、確かに自分のことをあまり話す機会がないなって。メンバーと話していても、年下が多いので相談を聞くことのほうが多いし……たぶん、謎がられていると思います。

ミステリアスという部分に関しては、役作りは必要なさそう？普通に生きていたらミステリアスなので、大丈夫だと思います！（笑）

自分にも変身願望はあるのかあまりないほうだと思います。ただ、スポーツ選手への憧れはありますね。小さい頃からサッカーをやっていたので、サッカー選手に限らず「スポーツ選手ってかっこいいな」と思う瞬間がいっぱいあるんです。なので、もし生まれ変わったら、そういう人生も歩んでみたいですね。子どもの頃からひとつのスポーツに集中しなきゃいけないと思うんですが、それも含めてやってみたいです。今年の甲子園も、すごくアツかったじゃないですか。僕たちもライブでまた違う“アツさ”は感じますけど、若いエネルギーがあふれる青春って、すごくいいなと思います。

TVer視聴者へのメッセージ気になるシーンや「このシーン好きだな」と思うシーンは、TVerで繰り返し見てほしいです。僕自身、連ドラは初めてですが一生懸命やらせていただくので、どうか最終話まで温かく見守っていただけたらと思います。ぜひ、第1話からご覧ください！

火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』

同名電子コミックをドラマ化した復讐エンターテインメント。ママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母が、25歳に生まれ変わり、ママ友グループに“新米ママ”として潜入する。

（文＝リアルサウンド編集部）