¸øÌÀÆâ¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤ë¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦ÏÀ¡×¡¢¼«Ì±¤Î¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×·üÇ°¡Ä¼«¸ø¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ
¡¡£·Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Î©¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¡¢°ìÄê¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î¾ÅÞ¤Î¹Â¤Ï»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÊÝ¼é¿§¤ÎÇ»¤¤À¯ºö¤ä¼«Ì±¤Î¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤·üÇ°¤«¤é¡¢¸øÌÀÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦ÏÀ¡×¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¸ø´Ø·¸¤ÏÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤È¹â»Ô»á¤Î²ñÃÌ¤ÏÌó£±»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÀÆÆ£»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢¹â»Ô»á¤ËÅÁ¤¨¤¿·üÇ°¤Î¤¦¤Á¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤È³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Ç§¼±¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢É¾²Á¤Ç¤¤ë²óÅú¤¬¹â»Ô»á¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤ä»Ù»ýÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤ËÃæ¹ñ¤È´Ø·¸¤¬¿¼¤¯¡¢¹â»Ô»á¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤È´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£ÀÆÆ£»á¤Ï£¶Æü¤Ë¤Ï¹ñ²ñÆâ¤ÇÃæ¹ñ¤Î¸â¹¾¹À¡Ê¥¦¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ï¥ª¡ËÃóÆüÂç»È¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºÇ¤â²ñÃÌ¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ø¤ÎÉÔµºÜÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¡££¹·î¤Î¸øÈ½¤Çµì°ÂÇÜÇÉ¤Î¸µ²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼ýÆþ¤Î´ÔÎ®ºÆ³«¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¤Î¤¬²¼Â¼ÇîÊ¸¡¦¸µÊ¸Éô²Ê³ØÁê¤À¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÀÆÆ£»á¤Ï¡Ö¿§¡¹¤Ê¾Ú¸À¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Á´ÍÆ²òÌÀ¤Î»ÑÀª¤¬É¬Í×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤â½Å¤Í¤Æ¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤¬¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ºò½©¤Î½°±¡Áª¤ä£··î¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤ë¼«Ì±¤Ø¤ÎµÕÉ÷¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£Ï¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÀµÞ¤Ë³ÈÂç¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼«Ì±¤ÎÆ°¤¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤â¤¢¤ë¡£¸øÌÀ¤¬£·Æü¤Ë³«¤¤¤¿¶ÛµÞ¤Î¾ïÇ¤Ìò°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿»²±¡µÄ°÷¤«¤é¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£