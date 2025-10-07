サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、正しい姿勢をキープして学習をサポートする多機能学習チェア「150−SNCK64BL」を発売した。

同品は、左右分割された背もたれが体の動きに合わせてフィットし、正しい姿勢を自然に保つ。学習時の猫背や前傾姿勢を防ぐことで集中力が高まり、長時間の学習や作業でも疲れにくくなる。健康的な姿勢習慣を身につけるサポートチェアとなっている。



「多機能学習チェア」

足置きの高さや背もたれの奥行きは成長に応じて調整可能。座面もガス圧昇降でラクに高さを変えられるため、子どもから大人まで長く使用できる。一度の購入で成長段階に合わせた快適な学習環境を実現する。

極厚モールドウレタンの座面はふかふかで耐久性にも優れ、長時間座ってもへたりにくい仕様とのこと。学習や在宅ワークなど、日常のあらゆるシーンで快適な座り心地を提供し、集中力と効率を高める。

背もたれと座面には取り外して洗えるカバーを採用。食べこぼしや汗による汚れも気にせず、清潔に保ちながら長期間使用できる。毎日の使用に安心感を与え、衛生面に配慮したチェアとなっている。

誤作動を防ぐストップキャスターや、床を傷つけにくいウレタンキャスターを採用した。さらにアームレストは跳ね上げ式で、使わないときは机の奥までスッキリ収納可能となっている。

［小売価格］1万8000円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp