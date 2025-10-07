ナッシュは「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍で消費者に届けるサービスを提供している。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでもらうため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場している。

今回、プレミアムメニューとして、和の深みと肉の旨みを贅沢に堪能できる「かき出汁とほうれん草の贅沢バーグ」が新登場する。ナッシュでは最大サイズとなるジューシーなハンバーグに、ほうれん草をふんだんに使った特製和風ソースをたっぷり絡めた。牛肉多めの粗挽きハンバーグは、ジューシーで食べごたえ抜群とのこと。和のほうれん草ソースと合わせることで脂っこさを抑えつつ、肉本来の旨みをしっかりと引き出している。味の決め手は、牡蠣の旨みを凝縮したオイスターソースで、だし醤油と合わせることで、コク深く奥行きのある和の味わいに仕上げた。ソース全体に広がるほうれん草の香りが全体を引き締め、ボリューム感がありながらも最後まで飽きずに楽しめる。



「かき出汁とほうれん草の贅沢バーグ」

副菜には、主菜のソースとも相性抜群のたまポテサラダ、コクと旨みを味わえる春菊とツナのおひたし、シャキシャキ食感が楽しいやまいものごま和えを用意した。なお、レンジ加熱時に容器のふたを必ず3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してほしいという。

［小売価格］通常料金＋250円

［発売日］10月7日（火）

ナッシュ＝https://nosh.jp